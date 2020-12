Night in the Woods za darmo w Epic Games Store. Dobrze oceniana przygodówka

Przygodowa produkcja z początku 2017 roku, w której przewijają się też motywy zręcznościowe. Jak można przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Night in the Woods to gra przygodowa o byłej studentce, która po tym, jak wyrzucono ją z uczelni, wraca do domu, gdzie czekają na nią znajomi i miasteczko, o którym chciałaby zapomnieć. Niszcz przedmioty, graj na basie, spędzaj czas z kumplami i odkrywaj rzeczy, które nigdy nie powinny wpaść w Twoje ręce. Wróć do swojego domu w Possum Springs."







Co ważne, gra ma stylistykę nieco podobną do wycinanek czy kreskówek, a oprawa graficzna jest ręcznie rysowana. Występujące w niej postaci są humanoidalnymi zwierzętami, ale taka wizja artystyczna ma tylko nadać klimatu, równie dobrze bohaterów można by zamienić na ludzi. W kwestii mechaniki dostajemy połączenie bardziej typowej dla przygodówek rozgrywki z sekcjami platformowymi.





Jak odebrać za darmo gry w Epic Games Store?