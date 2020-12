My Time at Portia za darmo w Epic Games Store. Dość świeży nietypowy RPG

Wydane na początku 2019 roku świetnie oceniane doświadczenie RPG w teoretycznie postapokaliptycznej krainie, ale bardzo kolorowej. I to nie w takim sensie jak np. Far Cry New Dawn będący spin-offem Far Cry 5, a po prostu przepełnionej dobrym nastrojem, co jest wyjątkowo unikalne jak na świat rodzący się na nowo po wcześniejszej zagładzie cywilizacji. Mamy oczywiście walkę, ale ogólnie uniwersum i jego mieszkańcy wyglądają kolorowo i sympatycznie, a po katastrofie minęło już tak wiele lat, że zamiast posępnych pustkowi, dostajemy już całkiem nieźle odbudowany świat.







Jak można przeczytać w karcie produktu na Epic Games Store - "Rozpocznij nowe życie w uroczym miasteczku Portia! Przywróć dawną świetność zaniedbanemu warsztatowi Tatka! Wykonuj zlecenia, uprawiaj ziemię, hoduj zwierzęta i zaprzyjaźnij się z osobliwymi mieszkańcami tej uroczej, postapokaliptycznej krainy. Tatko zostawił ci swój podręcznik i stół warsztatowy. Teraz musisz zbierać zasoby, wydobywać surowce i tworzyć przedmioty, by jego warsztat został uznany za najlepszy w Portii. Pomóż mieszkańcom w odbudowie miasta i odkryj jego głęboko skrywane sekrety."





Odbierz za darmo gry na Epic Games Store. Jak to zrobić?