Pozwy zbiorowe uderzają w CD Projekt. Polacy zapowiadają aktywną obronę

To musiało nastąpić.



Realizuje się czarny scenariusz dla grupy kapitałowej CD Projekt. Już dwie amerykańskie kancelarie prawne zapowiedziały złożenie pozwów zbiorowych przeciwko Polakom, zarzucając firmie łamanie ustawy o papierach wartościowych. The Schall Law Firm oraz Rosen Law Firm wskazują, że CD Projekt wydawał fałszywe lub wprowadzające w błąd komunikaty dotyczące gry Cyberpunk 2077. Pozwy mają chronić interesy akcjonariuszy, którzy ucierpieli w wyniku gwałtownego spadku wartości akcji CD Projektu. Jeden z pozwów trafił już do sądu.



Reputacja CD Projekt zniszczona przez Cyberpunk 2077

CD Projekt w swoim komunikacie potwierdził, iż jedna z kancelarii złożyła pozew zbiorowy przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii. Zarząd spółki poinformował, że kancelaria działa w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami "OTGLY" oraz "OTGLF" i opartych na akcjach spółki. Pozywający chcą ustalić w sądzie, czy działania CD Projektu i członków zarządu spółki związane z premierą Cyberpunk 2077 naruszały przepisy federalne i wprowadzały inwestorów w błąd, doprowadzając do powstania strat po ich stronie. W treści pozwu nie określono wartości roszczenia.



CD Projekt zapowiada "aktywną obronę przed wszelkimi tego typu roszczeniami" .



Inwestorzy, którzy kupili akcje CD Projektu pomiędzy 16 stycznia i 17 grudnia 2020 roku mogą zgłosić się do kancelarii prawnych, celem dołączenia do pozwu. Mają na to czas do 22 lutego.



Cyberpunk 2077 na konsolach poprzedniej generacji "jest niegrywalny"

Prawnicy obu kancelarii uważają, że CD Projekt z pełną świadomością wydał niedopracowane wersje gry Cyberpunk 2077 na konsole PlayStation 4 i Xbox One, działając tym samym na szkodę nie tylko graczy, ale także inwestorów. Coraz częściej podnosi się argument, że CD Projekt mógł dać sobie więcej czasu na dopracowanie wydań na konsole nowej generacji, ale nie podjął takiej decyzji z obawy o spory spadek zysków ze sprzedaży.

















Cena akcji CD Projekt gwałtownie spadła

4 grudnia kurs akcji CD Projekt wynosił 443 złote. 21 grudnia wynosił już tylko 256 złotych. Mało osób spodziewało się, że premierze gry Cyberpunk 2077 towarzyszył będzie wzrost cen akcji, ale najwyraźniej część inwestorów nie przewidywała aż tak dużego spadku.



CD Projekt informował, że sprzedał już 13 milionów egzemplarzy gry Cyberpunk 2077 . Liczba ta jest tym bardziej imponująca, że uwzględnia zwroty , jakich gracze mogą dokonywać zarówno u Sony, jak i Microsoftu. W samej przedsprzedaży zakupiono ponad 8 milionów sztuk kopii omawianej tu produkcji.

Kurs akcji CD Projekt - dane na 23 grudnia 2020 roku. | Źródło: Google



Źródło: CD Projekt