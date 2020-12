Inside za darmo na Epic Games Store. Odbierz kolejną mroczną grę twórców Limbo

Inside bezpłatnie na Epic Games - prezenty nie tylko pod choinką

Swojego czasu Epic Games Store rozdawał również Limbo. Jeśli kojarzycie wspominaną produkcję, to Inside jest kolejnym dziełem tego samego studia i charakteryzuje się dość podobną stylistyką. PlayDead ponownie zabiera nas w ponure i szare lokacje. Sterujemy poczynaniami chłopca uciekającego przed obławą, a później po prostu przemierzającego tajemniczy, ale niebezpieczny świat. Dzieją się w nim dziwne i niepokojące rzeczy. Trafiamy w samo serce mrocznego projektu.





Opis na Epic Games Store czy Steam jest bardzo oszczędny, co wzmaga tajemniczość gry. W kontekście mechaniki, najbliżej jej do zręcznościowej platformówki z elementami gry przygodowej. Choć nie ma tu mowy o klasycznym podejściu do platformowego gatunku, a raczej bardziej filmowym doznaniom.



Jak odebrać za darmo grę w Epic Games Store?

Tak jak zwykle, tym razem także wchodzimy na główną stronę Epic Games Store i szukamy znajdującej się nieco poniżej sekcji z bezpłatnymi grami. Po zalogowaniu na konto, klikamy na Inside i dodajemy je do swojej biblioteki podobnie jak w przypadku normalnej płatnej transakcji, choć w tym wypadku nie będziemy wydawać ani grosza. Ewentualnie możemy to zrobić bezpośrednio w sklepie launchera Epic Games (dostępny w naszej bazie).



Ikona pojawiająca się pomiędzy świątecznymi motywami, to podpowiedź jutrzejszego tytułu / foto. Epic Games Store

Tak jak zwykle, tym razem także wchodzimy na główną stronę Epic Games Store i szukamy znajdującej się nieco poniżej sekcji z bezpłatnymi grami. Po zalogowaniu na konto, klikamy na Inside i dodajemy je do swojej biblioteki podobnie jak w przypadku normalnej płatnej transakcji, choć w tym wypadku nie będziemy wydawać ani grosza. Ewentualnie możemy to zrobić bezpośrednio w sklepie



Macie czas do jutra, czyli pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) o godzinie 17:00. Później oferta się zmieni. Oficjalnie to tajemnica, ale warto przeczytać artykuł, w którym przybliżamy wyciek listy darmowych gier Epic Games, który wyszczególnia wszystkie codzienne tytuły aż do końca miesiąca. Wtedy nie zaskoczycie się jutro ani w kolejnych dniach.



Zobacz również: Brigador: Up-Armored Deluxe za darmo na GOG. Kolejna gra na Boże Narodzenie



Źródło i foto: Epic Games Store

Macie czas do jutra, czyli pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Później oferta się zmieni. Oficjalnie to tajemnica, ale warto przeczytać artykuł, w którym przybliżamy wyciek, który wyszczególnia wszystkie codzienne tytuły aż do końca miesiąca. Wtedy nie zaskoczycie się jutro ani w kolejnych dniach.Źródło i foto: Epic Games Store

Poza prezentami spod choinki, możecie dostać też kolejną bezpłatną grę od Epic Games Store. Do godziny 17:00 mogliście załapać się na, a od teraz do późnego popołudnia w pierwszy dzień świąt można odebrać Inside. Nie jest to jakiś szczególnie odkrywczy prezent, bo śledząc promocje Epica, na pewno go już macie. Epic Games Store oferował już wspominaną produkcję pod koniec sierpnia 2019 roku, ale jeśli wtedy przegapiliście, to jest okazja, aby nadrobić zasoby biblioteki.