Tropico 5 za darmo w Epic Games Store. Bądź dyktatorem tropikalnego wyspiarskiego państwa

Podobnie jak w prawie wszystkich częściach serii (poza wyjątkową dwójką, która miała więcej wspólnego z pirackimi realiami) stajemy na czele niewielkiego wyspiarskiego państwa z ciepłych rejonów globu. Jako dyktator prowadzimy swój kraj od czasów kolonialnych przez XX wiek i współczesność, aż do niedalekiej przyszłości. Każdy okres ma inną charakterystykę. Musimy dbać o nastroje i lojalność, bo zagniewany lud i wrogie wewnętrzne frakcje mogą przejąć rządy. Mamy możliwość stosowania bardziej demokratycznego podejścia, ale założenia serii zachęcają do prowadzenia mniej lub bardziej typowej bananowej dyktatury. Nasza dynastia powinna trwać i rosnąć w siłę, a kluczowe stanowiska należy obsadzać swoimi krewnymi.







Ekonomia wyspy i eksploracja podległego nam terenu (poza surowcami możemy znaleźć nawet ruiny starożytnych cywilizacji) jest równie ważna jak zagraniczna dyplomacja. Co ciekawe, pierwszy raz w historii serii Tropico zaprezentowano rozgrywkę wieloosobową. Podczas jednej sesji może ze sobą rywalizować lub współpracować nawet do czterech graczy rozsianych po różnych wyspach. Dyktatorzy mogą wymieniać między sobą surowce i towary czy wypowiadać wojny.





Żeby odebrać Tropico 5 lub inne darmowe gry z Epic Games Store w przyszłości, wchodzimy na główną witrynę platformy Epic Games i przewijając trochę niżej widok, szukamy sekcji z bezpłatnymi produkcjami. Znajdujemy interesującą nas pozycję i wchodzimy w jej kartę produktu, po czym proces przebiega dokładnie jak przy zwykłym kupnie, ale przy płaceniu nie wybieramy formy przekazania pieniędzy, a rachunek wynosi 0 złotych.