Zagrał w Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch. Gra działała dobrze, ale jest pewien haczyk

Jeśli myślicie, że oznacza to rozpoczęcie prac nad przełożeniem najnowszej gry CD Projekt RED na przenośny sprzęt Japończyków, niestety muszę was zawieźć. To chyba nie jest wykonalne, no chyba, że wszystko wyglądałoby jak bardzo kiepsko obrane ziemniaki. Całość opiera się na streamingu gry z serwerów obsługujących daną usługę. I tutaj nastaje kolejne zaskoczenie. Zgadza się, Nintendo Switch nie obsługuje żadnej tego typu aplikacji. Jednak z pomocą przychodzą moderzy, którzy opracowali ROM systemu LineageOS (czyli w zasadzie Androida) właśnie na omawiany handheld.







Autor z kanału Nintendrew krótko opisał zabiegi, jakim musiał poddać swoją konsolę, ale linki do rozbudowanych poradników umieścił w opisie filmu. Co ważne, Android działa tak dobrze na Nintendo Switch, że grą można było sterować zarówno na małych odczepianych kontrolerach jak i na sprzedawanym osobno pełnowymiarowym gamepadzie pro. Ergonomia czy jakość obrazu też wyglądały bardzo dobrze.





Nintendo Switch przerobione na Androidowy tablet



Niestety modyfikując oprogramowanie sprzętu musimy liczyć się z utratą jego gwarancji, ale podobne projekty pokazują, że można mieć całkiem niezły tablet stworzony z naszej konsoli Nintendo. Pogramy też w natywnie wspierane przez Androida gry bez konieczności uciekania się tylko do streamingu czy przejrzymy multimedia i tak dalej. Twórca materiału z Nintendodrew wykorzystał konkretnie niedawno testowaną przez nas usługę Google Stadia, ale konkurencja zarówno w postaci Nvidia GeForce Now jak i Microsoft Xbox Game Pass Ultimate jest dostępna w Polsce na Androida, więc jeśli modowalibyście swojego Switcha, macie jeszcze więcej możliwości na chmurę z grami i potencjalnie ogrom zgodnych tytułów znanych z PC i dużych konsol.



Swoją drogą, ciekawe czy Cyberpunk 2077 działałby chociaż znośnie na niedługo dostępnym w sprzedaży windowsowym handheldzie PC do gier, czyli GPD Win 3, który pozwala na całkiem komfortową rozgrywkę (niekoniecznie w wyższych detalach czy aż 60 klatkach) nawet w Wiedźmina 3 czy Red Dead Redemption 2.



