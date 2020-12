Sprzedaż Cyberpunk 2077 imponuje pomimo krytyki. CD Projekt podał dane

Tego się chyba nie spodziewaliście.

Wyniki sprzedaży Cyberpunk 2077 robią wrażenie

"Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. "sell through", pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez Spółkę"

Cyberpunk 2077 mógł sprzedawać się jeszcze lepiej

Kiedy CD Projekt podawał pierwsze wyniki sprzedaży gry Cyberpunk 2077 , mało kto był w stanie powstrzymać podziw. Cyberpunk 2077 pobił Wiedźmina 3, znajdując ponad 8 milionów nabywców w samej tylko przedsprzedaży. Pomimo lawiny krytyki, jaka spadła na polskie studio, wynik ten udało się w kolejnych dniach poprawić - i to mocno.CD Projekt opublikował dziś swój raport bieżący nr 67/2020. Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje w nim, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych oszacował, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. W liczbie tej zawarte są oczywiście wszystkie platformy oraz egzemplarze sprzedane w przedsprzedaży oraz dotychczasowe zwroty Przypominam, że sama tylko przedsprzedaż wystarczyła, by pokryć nie tylko koszty produkcji gry, ale także budżet marketingowy.- głosi komunikat.Kto wie, jak dobra byłaby sprzedaż Cyberpunk 2077, gdyby CD Projekt RED nie pokpił sprawy wydań na PlayStation 4 i Xbox One i lepiej doszlifował swoje dzieło na wydajniejszych platformach? Jedno jest pewne: inwestorzy nie mieliby wtedy na głowie tylu zmartwień...CD Projekt RED wydał już kilka poprawek do swojej gry. Jej posiadacze pobierali już patch Day 0, Day 1, a także Hotfix 1.04 Hotfix 1.05 . Kolejne, nieco większe aktualizacje zostaną udostępnione w styczniu i lutym. Mają one przede wszystkim usprawnić jakość rozgrywki na konsolach poprzedniej generacji.Źródło: CD Projekt