Metro 2033 Redux za darmo na Epic Games. Gra na podstawie kultowej serii książek

Jako fan sci-fi, fantastyki i postapo, bardzo lubię serię Metro 2033 autorstwa rosyjskiego pisarza Dmitrija Głuchowskiego (tak, w zasadzie podpisy Dmitry Glukhovsky na grzbietach wydawanych w Polsce książek są angielską transkrypcją, a nie typową dla Polski) i śledziłem ją lata temu, świeżo po wydaniu w Polsce kolejnych części. Głuchowski stworzył trzy książki i zapoczątkował całe uniwersum Metro 2033, w którego ramach nawet do tej pory po zakończeniu jego historii, wciąż powstaje wiele nowych powieści (w tym polskich autorów). Jak na razie mamy również trzy gry osadzone w postapokaliptycznym świecie, choć tylko pierwsza jest „egranizacją” konkretnej książki, a nie historią dziejącą się pomiędzy nimi lub po ostatniej części.





I właśnie otwierające całą grową i książkową opowieść Metro 2033 Redux można odebrać przez najbliższą dobę za darmo na platformie Epic Games Store. Świetna pozycja, która swojego czasu jeszcze w oryginalnym wydaniu bez dopisku „Redux” rozgrzewała podzespoły komputerów do czerwoności będąc nieco podobnym wyzwaniem do tego, jakim był kilka lat wcześniej Crysis. Teraz raczej żaden w miarę współczesny gamingowy komputer nie powinien mieć problemów nawet z edycją Redux, choć wciąż jest na czym zawiesić oko i nawet po latach produkcja wygląda bardzo dobrze.Jako młody Artem staramy się wypełnić misję aby odciągnąć zmutowanych Czarnych od zniszczenia naszego podziemnego postapokaliptycznego domu, którym są linie Moskiewskiego metra. Inne zmutowane potwory czające się na powierzchni, ale też w niezasiedlonych zakamarkach tuneli i stacji, wcale nie są jedynymi wrogami. Często o wiele większym zagrożeniem są ludzie, którzy mimo katastrofy wcale się nie jednoczą, tylko tworzą coś na kształt miniaturowych państw, nierzadko o skrajnych poglądach i bijącej do innych nienawiści. Wrogowie są całkiem wytrzymali, a amunicje trzeba oszczędzać. Strzelamy samoróbkami gorszej jakości, prawdziwe naboje sprzed katastrofy pełnią rolę waluty. Można je załadować do broni, są nawet mocniejsze, jednak w tym kontekście, to dosłownie prucie pieniędzmi, a nie nabojami.

Widoczne pomiędzy świątecznymi ikonami okulary, to charakterystyczny motyw / foto. Epic Games Store

Tak jak zawsze, teraz też wchodzimy na główną witrynę internetową Epic Games Store i przewijamy stronę nieco niżej, aż do sekcji z aktualnie darmowymi promocyjnymi grami. Wchodzimy w Metro 2033 Redux i zamawiamy produkcję bez wydawania nawet grosza. Podobnie możemy zrobić wwchodząc w dział sklepu. Trzeba się spieszyć, bo wszystkie gry ze świątecznego cyklu promocyjnego są oferowane tylko przez dobę. Metro 2033 Redux do jutra (środa 23 grudnia) o godzinie 17:00. Później warta się zmieni i przepadnie nam okazja na zdobycie za darmo omawianego tytułu (choć spora część z was może już go mieć, bo Epic Games Store wcześniej też oferował Metro 2033 bezpłatnie).A już jutro pewien tytuł, do którego podpowiedzią jest ikona charakterystycznych okularów wstawiona pomiędzy inne typowo bożonarodzeniowe motywy. I tak, znów potwierdza prawidłowy przebieg nieoficjalnej, o czym pisałem w weekend. Warto przypomnieć sobie ten artykuł i sprawdzić, co jeszcze czeka nas do końca 2020 roku.Źródło i foto: Epic Games Store / własne