Obcy: Izolacja za darmo w Epic Games Store. Świetny kosmiczny horror Alien: Isolation

W końcu pierwsza wielka petarda w codziennym świątecznym cyklu promocyjnym na Epic Games Store. Wydany w 2014 roku pierwszoosobowy survival horror świetnie przekłada klimat zaszczucia i niepokoju z pierwszej części filmowego uniwersum Obcego. Alien: Isolation co prawda dzieje się później niż wspominane dzieło Ridleya Scotta z 1979 roku, ale nasza główna bohaterka Amanda ma dość podobne przeżycia do tych, które spotkały jej markę Ellen Ripley w Obcym - 8 pasażerze Nostromo.







W takim razie nie ma mowy o przedzieraniu się i walczeniu z tabunem ksenomorfów, a powolnym i uważnym wypełnieniu zadań, a przede wszystkim nie daniu się zabić przez tytułowego Obcego. Przedstawiciel kosmicznej rasy stworzonej przez Hansa Rudolfa Gigera nie jest w swoim uniwersum nieśmiertelny, ale w omawianej grze nie da się go unicestwić. Skradanie się, krycie i odwracanie uwagi, to nasz realny sposób na przetrwanie. Podobnie było w oryginalnym filmie - dopiero na sam koniec Ripley pozbywa się obcego, inne metody pokonania go nie były skuteczne.





Nie mam wątpliwości, że jutro grą będzie... Sprawdźcie wiadomość z listą gier i się przekonacie / foto. Epic Games

Tak jak zwykle wchodzimy na główną stronę internetową Epic Games Store i przewijamy do sekcji z darmowymi grami. W naszym przypadku będzie to Obcy: Izolacja. Klikamy na wspominaną pozycję i niejako kupujemy ją. Oczywiście bezpłatnie za zero złotych, ale proces jest identyczny do zwykłego zakupu poza pominięciem płatności. Można go też przeprowadzić w sekcji sklepu. Macie czasCo prawda nie za darmo, ale bardzo tanio można dokupić kilka DLC do produkcji Obcy: Izolacja. Wśród siedmiu dodatków wszystkie oferowane są w mocno obniżonych cenach. Pięć po 7,24 złote (normalnie 28,99 złotych), a dwa tylko po 1,49 złotych (zamiast należności 5,99 złotych). A co już we wtorek? Mam graniczące z pewnością przeświadczenie, że znów sprawdzi się opisywana w weekend domniemana- warto zerknąć do tego materiału. Do tej pory sprawdziło się wszystkie pięć pozycji, a teraz ikonka specyficznego kasku dla kolejnej rzekomej "tajemniczej gry" jak najbardziej potwierdza jutrzejszy typ.Źródło i foto: Epic Games Store / własne