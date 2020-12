Steam Winter Sale 2020 już jutro!

Można szykować portfele.

Poznaliśmy datę Steam Winter Sale 2020

Ostatnio nie brakuje promocji na gry. Przeróżne akcje organizuje szereg wydawców i deweloperów. Prym oczywiście wiedzie Epic Games Store, gdzie codziennie odebrać można coś ciekawego. Pomysł podpatrzony został również przez Ubisoft. Okej, okej – ale chyba wszyscy czekamy na to jedno konkretne wydarzenie, prawda?Steam Winter Sale to niewątpliwie największa i najpopularniejsza wyprzedaż cyfrowych gier wideo. Każdego roku na platformie przeceniane są tysiące tytułów – często nawet o 90 procent! Nic więc dziwnego, że wiele osób z niecierpliwością oczekuje zapowiedzi tego przedsięwzięcia.Zanim Steam oficjalnie ogłosi datę akcji, najczęściej podana zostaje ona przez stronę Whenisthenextsteamsale.com . Oczywiście nie można mieć pewności co do jej przewidywań, lecz niejednokrotnie potwierdziła już swoją wiarygodność. Z 99 procentowym prawdopodobieństwem można więc powiedzieć, że