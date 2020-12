Cyberpunk 2077 nie zostanie usunięty z Microsoft Store

Uff…

Cyberpunk 2077 jeszcze dostępny w Microsoft Store

Źródło: Microsoft Store

Użytkownicy mogą doświadczyć problemów z wydajnością podczas grania w tę grę na konsoli Xbox One do momentu ukazania się aktualizacji.

Od premiery Cyberpunka 2077 minęły prawie dwa tygodnie i trzeba przyznać, że nie był to dosyć przyjemny czas. Konsolowi gracze poczuli się oszukani przez CD Projekt, przez co reputacja firmy momentalnie spadła. W dół poszybowały także notowania spółki na giełdzie – w momencie pisania artykułu. Dla porównania, sześć dni przed debiutem pojedyncza akcja kosztowała… 443 złotych. Krótko mówiąc, nie jest dobrze.Do tego wszystkiego doszło. Wydarzenie to jest o tyle specyficzne, że Sony podobnego kroku nie podjęło nawet w przypadku Fallouta 76. Mówimy więc o naprawdę poważnej sytuacji, którą CD Projekt próbuje ratować. Kilka dni temu światło dzienne ujrzała przykładowo kolejna aktualizacja gry poprawiająca nieco wydajność na konsolach poprzedniej generacji.Z różnych stron nadchodziły plotki o tym, jakoby Microsoft także planował usunąć produkcję „Redów” ze swojego cyfrowego sklepu. Jak się jednak okazuje, gigant z Redmond nie chce podejmować na razie aż tak radykalnych kroków. Czy więc wszystko jest po staremu? Niekoniecznie.Jeśli przejdziemy do anglojęzycznej wersji Microsoft Store , a następnie na kartę produktu Cyberpunk 2077, to zauważymy zmieniony opis. Dodano bowiem informację o następującej treści:Wydźwięk jest więc dosyć klarowny – Cyberpunka 2077 możesz kupić, lecz licz się z licznymi problemami i czekaj na łatkę od deweloperów. CD Projekt nie tak dawno wydał oświadczenie, według którego kluczowe aktualizacje publikowane będą do końca lutego. Po tym czasie Night City ma prezentować się o wiele lepiej.Zobaczymy.Źródło: Microsoft Store / Foto. CD Projekt