Poważny bug w Cyberpunk 2077. Uważaj, jak zapisujesz grę

Progresu nie da się odzyskać.

Cyberpunk 2077 - nie można wczytać gry

"Niestety zapis jest uszkodzony i nie można go odzyskać.

Użyj starszego pliku zapisu, aby kontynuować grę i staraj się zachować mniejszą liczbę przedmiotów i materiałów rzemieślniczych w ekwipunku.

Jeśli wykorzystałeś błąd powielania przedmiotów, załaduj plik zapisu, w którym go nie stosowałeś.

Limit rozmiaru pliku składowania może zostać zwiększony w jednej z przyszłych poprawek, ale uszkodzone pliki pozostaną uszkodzone."

Problemy Cyberpunk 2077 wydają się nie kończyć. Pomimo wydania już aż trzech aktualizacji - Day 1 Patch, Hotfix 1.04 i Hotfix 1.05 - liczba bugów w grze jest zastraszająco duża. Gracze narzekają zarówno na glicze nieszkodliwe, jak i te, które uniemożliwiają zabawę. Do drugiej grupy błędów z pewnością można zaliczyć usterkę prowadzącą do uszkodzenia plików z zapisem stanu gry.O problemie informuje strona pomocy technicznej polskiej platformy dystrybucyjnej GOG. Otóż okazuje się, że całkiem spora liczba graczy ma problem z załadowaniem zapisów stanu zabawy. Plików zapisu nie da się wczytać w momencie, w którym przekraczają one rozmiar 8 MB.- głosi komunikat.Powyższy problem jest spowodowany problemem ze strukturą danych. Najwyraźniej jeden z zapisanych elementów stanu gry powoduje przekroczenie limitu 8 MB, co sprawia, że informacja jest zapisywana w innym miejscu struktury, nadpisując krytyczne dane. To z kolei prowadzi do ostatecznego uszkodzenia pliku zapisu.Oby był to jeden z błędów, nad którego naprawieniem programiści już pracują. To zdumiewające, że nie naprawiono go w żadnej z dotychczasowych aktualizacji.Źródło: GOG