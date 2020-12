Defense Grid: The Awakening za darmo w Epic Games Store. Wciągający tower defense

Gatunek tower defense, którego przedstawicielem jest Defense Grid: The Awakening, opiera się na obronie centralnej części naszej bazy (zwykle ma jakąś pulę punktów wytrzymałości) przed kolejnymi falami wrogów przechodzących po dość długich ścieżkach wokół należących do nas obiektów obronnych. Stawiamy i ulepszamy wieże, czasem używamy jakiś specjalnych umiejętności. I tak w kwestii mechaniki prezentuje się też Defense Grid: The Awakening.







Dzisiejszy tytuł operuje w klimacie sci-fi. Jak można przeczytać - "Defense Grid: The Awakening to 20 oryginalnych środowisk z różnie umiejscowionymi drogami, lokalizacjami dla wież i wolnymi przestrzeniami, które trzeba wziąć pod uwagę, planując strategię. (…) W trakcie rozgrywki gracze walczą z 15 różnymi rodzajami wrogów, którzy stają się coraz silniejsi i stosują przeróżne strategie, żeby obejść systemy obronne gracza. Na każdym kolejnym poziomie wrogowie są silniejsi i trudniejsi do pokonania."





Przytoczona dziś lista darmówek z Epic Games idealnie pasuje