The Long Dark za darmo w Epic Games Store. Świąteczna promocja trwa

Jako dwójka bohaterów musimy przetrwać, ale też odnaleźć się nawzajem po wypadku samolotowym w niegościnnym zimnych ostępach Kanady. Poza walką z niską temperaturą (niezbędne będzie schronienie i ogień), trzeba też zadbać o podstawowe potrzeby fizjologiczne jak chociażby pożywienie i woda, a także między innymi czuwać nad swoim bezpieczeństwem i nie dawać za wygraną dzikim drapieżnikom.







Nasi bohaterowie nie są ponadnaturalnymi herosami, a zwykłymi ludźmi. Męczą się, mogą odnieść obrażenia czy odczuwają senność i głód. Twórcy z Hinterland Studio mający za sobą pracę w innych znanych firmach, chcieli stworzyć całkiem realistyczny symulator przetrwania w zimnych polarnych rejonach Ameryki Północnej. Mamy do wyboru kilka trybów rozgrywki - podstawowy tryb fabularny, otwarty survival i specjalne tematyczne wyzwania do realizacji w relatywnie krótkim jak na The Long Dark czasie (około 1 do 3 godzin).





Odbierz bezpłatnie kolejną grę z Epic Games Store