Świetna okazja w Ubisoft’s Happy Holidays. Odbierz na raz za darmo wszystkie gry i dodatki

Podobnie jak ma to miejsce w obecnej świąteczno-noworocznej fazie promocji Epic Games Store, na dodanie do swojego konta każdego podarku mieliśmy tylko dobę. Jeśli się nie udało, to cóż, okazja zdawało się, że przepadła. Jednak Ubisoft w ostatnim dniu swojego Ubisoft’s Happy Holidays pozwala na nadrobienie dla zapominalskich i spóźnialskich.





Spieszcie się, to już ostatni dzwonek Ubisoft’s Happy Holidays



Wystarczy, że wejdziecie na dedykowaną stronę promocji w Ubisoft Connect pod tym adresem i wszystkie wymienione wcześniej dodatki do gier i same gry na PC będą przypisane do waszego profilu. Francuzi zaznaczają, że może to potrwać do 7 dni w przypadku DLC, a same pełne gry powinny pojawić się nawet niezwłocznie. Trzeba się spieszyć, bo promocja obowiązuje tylko do jutra wczesnym popołudniem.



