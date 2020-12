Wydano Hotfix 1.05 dla Cyberpunk 2077. Aktualizacja z długą listą zmian

Wszyscy gracze go potrzebowali.

Cyberpunk 2077 Hotfix 1.05 - lista zmian

memory_pool_budgets.csv, który nie był połączony z finalną wersją gry i nie miał na nią wpływu. Jego modyfikacja dawała co najwyżej efekt placebo.

Jackie nie znika już w trakcie zadań Bilet wstępu i Skok na głęboką wodę.

Naprawiono błąd, wskutek którego nie można było wylądować helikopterem w zadaniu Operacja Firestorm.

Naprawiono błąd, wskutek którego Takemura nie dzwonił do V w zadaniu Przerwane milczenie.

W zadaniu Numer jeden! ten sam dialog nie może już zostać wywołany wielokrotnie.

Naprawiono błąd, wskutek którego Delamain pojawiał się do góry nogami pod koniec zadania Delamain: Reanimacja.

W zadaniu Kto sieje wiatr Saul poprawnie dociera do vana.

Szybka podróż przed starciem z Tyger Claws nie anuluje już postępu w zadaniu Stróże bezprawia.

Naprawiono błąd uniemożliwiający postęp w zadaniu Na rozdrożach jeśli został załadowany autozapis z przybycia Raffen Shiv.

Naprawiono błąd, wskutek którego gracz nie otrzymywał wiadomości i połączeń jeśli zadanie Gdy patrzysz w otchłań nie powiodło się ze względu na rozpoczęcie walki.

Elizabeth Peralez nie jest już tak natarczywa jeśli jej oferta została odrzucona.

Po opuszczeniu kliniki Viktora scena z Misty i Jackiem rozpoczyna się poprawnie.

Dialogi Wakako nie blokują się już po zakończeniu zadania Mieszkanie nr 303.

Odejście od Stefana w zadaniu Ekstremalne wrażenia nie uniemożliwia już otrzymywania połączeń od innych postaci.

Poprawna interakcja z detonatorem Bricka jest już możliwa. Możesz go wysadzić. Lub dezaktywować. Jak uważasz.

W trakcie zadania Skok na głęboką wodę windy otwierają się poprawnie.

W zadaniu Kto sieje wiatr Saul poprawnie wysiada z samochodów.

Naprawiono błąd, wskutek którego gracz nie otrzymywał wiadomości i połączeń po odejściu za daleko od Franka w zadaniu Kolega po fachu.

Jackie poprawnie opuszcza fabrykę po zakończeniu walki w zadaniu Bilet wstępu.

Naprawiono błąd, wskutek którego posiłki Militechu nie pojawiały się jeśli gracz przejechał przez bramę za szybko w zadaniu Linia oporu.

Przewijanie czasu w klubie, w trakcie zadania Na czarną godzinę nie skutkuje już problemami z postępem.

Naprawiono problemy z rozpoczynaniem Kontraktu: ciepło, cieplej...

Naprawiono błąd, wskutek którego gracz nie otrzymywał wiadomości i połączeń jeśli zadanie W topieli zostało porzucane w trakcie wykonywania go.

Naprawiono błąd, wskutek którego rdzeń Delamaina mógł zostać zniszczony zanim gracz dotarł do pokoju, który go zawiera w zadaniu Delamain: Reanimacja.

Naprawiono błąd, wskutek którego w zadaniu Skok na głęboką wodę Delamain mógł nie pojawić się pod Afterlife lub interakcja z nim nie była możliwa.

Naprawiono błąd, wskutek którego cel zadania Miasto Snów mógł utknąć na "Porozmawiaj z Viktorem".

Naprawiono błąd uniemożliwiający rozmowę z bramkarką przed Lizzie's w zadaniu Cherchez la femme.

Dodano opis zadania Delamain: Reanimacja do Dziennika.

Naprawiono błąd uniemożliwiający zapis stanu gry, szybką podróż i rozmowę z innymi postaciami, jeśli załadowano zapis gry z aktywnym połączeniem od Franka w zadaniu Kolega po fachu.

Naprawiono błąd, wskutek którego Panam nie dzwoniła z żadną inną sprawą dopóki zadanie Ostatnia przysługa nie zostało ukończone.

Naprawiono błąd, wskutek którego Dum Dum podążał za V po zakończeniu zadania Bilet wstępu.

Poprawiono czas reakcji NPCów chroniących się podczas walki.

Poprawiono ilość strzałów potrzebnych do zabicia cywili w walce dystansowej.

Naprawiono błąd, wskutek którego wizerunek Delamaina wyświetlał się ponad aktualnym rozmówcą w trakcie rozmów telefonicznych.

Usta V nie pozostają już otwarte po wejściu do śluzy w zadaniu Daleko od domu.

Naprawiono nachodzące na siebie elementy interfejsu.

V jest teraz odrobinę skromniejszy w menu Ekwipunku po 6-miesięcznym montażu z Night City ;)

NPCe pojawiają się teraz szybciej na terenie zadania Umarł boss, niech żyje boss.

Dodano trochę ciepła do HDR.

Naprawiono NPCe w "pozie T' w zadaniach Podejrzenie przestępczości zorganizowanej: Fabryka nielegalnych doznań i Kontrakt: Zabawy z bronią.

Naprawiono błąd, wskutek którego po sesji braindansu można było utknąć w widoku z trzeciej osoby bez głowy.

Ikony tłumików poprawnie wyświetlają się w Ekwipunku.

Naprawiono błąd, wskutek którego celownik broni nie znikał z ekranu.

Menu Ekwipunku nie zamyka się już natychmiast po otwarciu go po raz pierwszy po opuszczeniu samochodu.

Naprawiono błąd, wskutek którego po wejściu w terminal z szybką podróżą przycisk w prawym górnym rogu, zachęcający do otwarcia Dziennika, nie działał.

Wydajność i stabilność

Liczne poprawki stabilności, w tym zawieszania się gry.

Różne

Pozaekranowe eksplozję mają teraz dźwięk.

[AMD SMT] Zoptymalizowano domyślne zużycie rdzeni w procesorach 4- i 6-rdzeniowych AMD Ryzen (tm). Procesory 8-, 12- i 16-rdzeniowe pozostają bez zmian i działają jak zamierzono. Ta zmiana została zaimplementowana we współpracy z AMD, bazując na obustronnych testach, które wykazały poprawę wydajności wyłącznie na procesorach posiadających 6 lub mniej rdzeni.

Naprawiono błąd w sposobie zbierania surowych danych wejściowych (Raw Input).

Usunięto wykorzystanie instrukcji AVX, dzięki czemu gra nie będzie się już zawieszała pod koniec prologu na procesorach nie posiadających obsługi AVX.

Usunięto konsolę debugową aby zapobiec funkcjom mogącym doprowadzić do zawieszeń gry i zablokowania zadań. Nie oznacza to jednak, że nie chcemy wspierać społeczności moderskiej. Czekajcie na dalsze informacje na ten temat ;)

Odbicia z ray tracingu nie powinny już być zbyt jasne w porównaniu do otoczenia.

Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się nakładki Steam przy wyłączaniu gry.

Usunięto plik memory_pool_budgets.csv, który nie był połączony z finalną wersją gry i nie miał na nią wpływu (stanowił pozostałość po procesie tworzenia gry i szacowaniu zużycia pamięci - nie miał wpływu na to ile pamięci było faktycznie wykorzystywane). Wrażenie poprawy wydajności gry po edycji tego pliku mogło wynikać z restartu gry.

Poprawiono ostrość obrazu przy włączonej aberracji chromatycznej i ziarnie filmowym.

Ustawienia nie powinny się już resetować do domyślnych po kilku restartach gry.

Naprawiono błędy wizualne w trakcie przejścia między zadaniami Skok na głęboką wodę i Operacja Firestorm.

Poprawiono wygląd niektórych pojazdów.

[Xbox] Rozpoczęcie walki gdy akcelerator synaptyczny jest aktywny nie skutkuje już brakiem wyświetlania paska życia gracza.

[Xbox] Gra nie staje się już nieresponsywna jeśli wylogujesz się ze swojego profilu kiedy wyświetlana jest wiadomość o rozłączeniu kontrolera.

W związku z problemem z resetem ustawień, ponownie pojawi się prośba o akceptację telemetrii.

Naprawiono błąd umożliwiający wpadnięcie do szybu windy w megabudynku H8 w zadaniu Dom lalek.

W swoich przeprosinach wystosowanych do graczy kilka dni temu studio CD Projekt RED ogłosiło harmonogram aktualizacji Cyberpunk 2077 . Pierwsza z zapowiadanych poprawek miała zostać wydana do 21 grudnia i miło mi poinformować, że tak właśnie się stało. Hotfix 1.05 dla Cyberpunk 2077 pojawił się już na konsolach Xbox i PlayStation, a w ciągu kolejnych godzin zagości także na PC.Przypominam, że wcześniej wydano Hotfix 1.04 Poniższy changelog przedstawia poprawki wdrożone również z myślą o wersji gry na komputery osobiste. Co ciekawe, usunięto plikŹródło: mat. własny, CD Projekt RED