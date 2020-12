Remake Oddworld: New 'n' Tasty za darmo w Epic Games Store

Tak naprawdę pełny tytuł omawianej gry, to Oddworld: Abe's Oddysee New 'n' Tasty, ale platforma Epic Games Store skraca go do Oddworld: New 'n' Tasty. Oryginalnie produkcja zadebiutowała w 1997 roku, a remake stworzony zupełnie od podstaw można było kupić w 2014 roku (na PC nieco później - w 2015 roku). Przygoda w niecodziennym świecie obfituje w sekwencje platformowe, a na swojej drodze spotkamy też uzbrojonych strażników. Wkrótce kolejna część Oddworld: Soulstorm, więc warto w oczekiwaniu przypomnieć sobie klasyczną poprawioną odsłonę serii.







Jak można przeczytać na karcie produktu na Epic Games Store - "Abe - dawniej szczęśliwy sprzątacz w największej przetwórni mięsa Oddworld - odkrywa tajny plan swojego szefa, który pragnie zamienić pracujących w fabryce niewolników w nową linię mięsnych przekąsek RuptureFarms Tasty Treats. Teraz bohater musi uratować własną skórę przed rozdrabniaczami, ale ucieczka z hodowli mięsa to jedynie początek jego odysei - na drodze ku przeznaczeniu Abe napotka liczne zagrożenia."





