Polski symulator Jezusa trafi na Kickstartera

Nie wygląda źle…

Marzyliście kiedyś o wcieleniu się w osobę, którą czczą miliardy osób na całym świecie? Cóż, niedługo będziecie mogli na własnej skórze sprawdzić jak to jest być Jezusem. Wszystko za sprawą symulatora I Am Jesus Christ autorstwa niezależnego studia SimulaM należącego do polskiej firmy PlayWay.Pierwszy zwiastun produkcji ukazał się w 2019 roku i wzbudził ogromne kontrowersje. Społeczność wzburzyła się do tego stopnia, że wydawca musiał opublikować oświadczenie potwierdzające, że. Nie ma więc mowy żartach czy formie trollowania.Chociaż jeśli zerkniemy na opis gry, to trudno uwierzyć w zapewniania deweloperów:

Jesteście gotowi na walkę z Szatanem na pustyni, leczenie chorych oraz niesienie pomocy potrzebującym? Dokonajcie ponad 30 cudów – począwszy od nakarmienia 5000 głodujących i uzdrowienia trędowatych, a skończywszy na przywróceniu wzroku niewidomym.

Tak czy inaczej, I Am Jesus Christ to po prostu symulator życia Jezusa Chrystusa.Możemy spodziewać się czytanych przez lektora cytatów z Pisma Świętego oraz eksploracji starożytnych lokacji. Przejście fabuły zajmie około 10 godzin.Pojawił się właśnie nowy zwiastun produkcji nagrany na silniku gry. Ta nie wygląda najgorzej jeśli wziąć pod uwagę, że jest to symulator. Twórcom jednak brakuje nieco pieniędzy, by projekt wyglądał tak, jak by chcieli. Dlatego też n(który niedawno zadebiutował w Polsce ). Wtedy też poznamy nowe szczegóły na temat przedsięwzięcia. Jego premiera ma także odbyć się w przyszłym roku.Źródło: PlayWay (via Worth Playing ) / Foto. PlayWay