Sony usunęło Cyberpunk 2077 z PlayStation Store. Odpowiedź CD Projekt

Dobrze się stało?

Poważny problem CD Projekt RED. Sony podjęło decyzję o zawieszeniu sprzedaży gry Cyberpunk 2077 w swoim sklepie PlayStation Store. Co więcej, okazuje się, że japońska firma będzie jednak przyjmować zwroty, co jest trzecią już na przestrzeni ostatnich dni zmianą decyzji w tej sprawie. Pierwotnie Sony zwracało nabywcom pieniądze, by potem stwierdzić, by ci... czekali na wydanie stosownych aktualizacji.Sony wydało na swojej oficjalnej stronie oświadczenie:

"SIE przez cały czas dąży do tego, aby zapewnić klientom wysoki poziom satysfakcji. W związku z tym oferujemy zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy kupili Cyberpunk 2077 w PlayStation Store. SIE usuwa też grę Cyberpunk 2077 z PlayStation Store aż do odwołania.

„Czasowe wstrzymanie dostępności gry Cyberpunk 2077 w PlayStation Store

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako “SIE”) dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki. Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.”

Źródło: mat. własny z PlayStationOznacza to dokładnie tyle, że wszyscy nabywcy Cyberpunk 2077 będą mogli dokonać zwrotu gry. To niezwykła sytuacja, bowiem Sony nie decydowało się usuwać czasowo ze sklepu innych gier wydawanych w fatalnym stanie, m.in. Fallout 76, Crysis Remastered, Skyrim, czy też Crysis Remastered.Na oświadczenie Sony błyskawicznie zareagował zarząd CD Projekt, który wydał własny komunikat w tej sprawie. Okazuje się, że było to zaplanowane, wspólne działanie.Zachęcamy do przeczytania całej historii artykułów związanych z Cyberpunk 2077 i niemałym zamieszaniem, jaka wywołała polska produkcja.Źródło: Sony, CD Projekt