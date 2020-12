Cyberpunk 2077 z oficjalną interaktywną mapą na stronie. Zobacz wszystkie znaczniki

Bogata interaktywna mapa Cyberpunk 2077 nawet w wersji premium





Jeśli wciąż nam mało, to możemy skorzystać z dodatkowych opcji, a nawet jeszcze lepszej jakości samej mapy po wykupieniu specjalnego pakietu premium lub wprowadzeniu kodu z drukowanego poradnika. Tak, stworzony przez Piggyback, a wydawany przez Dark Horse "Cyberpunk 2077 - Oficjalny kompletny poradnik Edycja Kolekcjonerska" dostępny jest także w Polsce.



Kolejne opcje po darmowej rejestracji na Piggyback

Niemniej, już nawet podstawowa edycja mapy jest pomocna, jeśli zagrywamy się w Cyberpunka 2077, więc warto ją sprawdzić (także w polskiej wersji językowej) pod tym adresem na stronach Piggyback. Niektóre dodatkowe działania są dostępne po rejestracji nawet bez kupna premium czy przepisania kodu z poradnika. Mowa o oznaczaniu znalezionych interesujących miejsc czy dodawaniu notatek, ale tylko w ograniczonym zakresie.



Kiedy jeszcze pod koniec lat ’90 dostęp do sieci internetowej nie był tak powszechny, Piggyback wydało aż 148-stronicowy podręcznik do Metal Gear Solid. Od tamtej pory brytyjskie Piggyback Interactive Limited stworzył już wiele drukowanych poradników do sporej liczby gier. Najnowszy z nich oczywiście przybliża naszego rodzimego Cyberpunka 2077, ale na tym nie skończyła się współpraca Piggyback i CD Projekt RED.