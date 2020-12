Trials Rising za darmo w Ubisoft Connect. Kolejny dzień Happy Holidays

Obierz bezpłatnie Trials Rising, został czas do piątkowego popołudnia

Jeśli wiele lat temu zagrywaliście się w Elastomanię, to seria Trials wydawana przez Ubisoft, powinna wam podpasować. Jedziemy do mety sterując przyspieszeniem i hamowaniem naszego terenowego motoru, a także balansem postaci. Teoretycznie to motocross, ale w zasadzie nie ścigamy się z innymi zawodnikami na torze, a naszym wyczynom bliżej do kaskaderskich popisów, niż jazdy po trasie z innymi oponentami. Musimy omijać przeszkody, a nawet pułapki i najlepiej zmieścić się w jak najlepszym czasie.





Produkcja jest relatywnie świeża. Miała swoją premierę pod koniec lutego 2019 roku na szeregu platform (PC na Windowsie, Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 i Nintendo Switch), a opracowało ją studio RedLynx, które też miało w swoim portfolio część innych odsłon serii Trials. A już teraz Ubisoft umożliwia zaopatrzenie się w nią bez wydawania ani złotówki dzięki akcji Ubisoft's Happy Holidays.



Aby bezpłatnie stać się posiadaczami Trials Rising, należy do jutrzejszego popołudnia (18 grudnia, piątek) wejść na dedykowaną stronę promocji Ubisoft Happy Holidays w tym miejscu i po ewentualnym zalogowaniu na Ubisoft Connect (nowa nazwa platformy Uplay - launcher dostępny w naszej bazie) i odebrać omawianą pozycję. Zostanie już na stałe na naszym koncie Ubisoft Connect czy innymi słowy Uplay.



