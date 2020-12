Temat Diablo IV powraca. Wiemy, kiedy zostanie zaprezentowana gra

Niedługo!

Diablo IV - kiedy prezentacja?

Diablo IV to niewątpliwie najbardziej wyczekiwany projekt Blizzarda. Fani marki mają niezwykle wysokie wymagania względem kontynuacji dobrej, lecz nieco odbiegającej klimatem od poprzedników, trzeciej odsłony. Deweloperzy nie mają więc zbyt łatwego orzecha do zgryzienia. Jak się okazuje, już niedługo będziemy mogli przekonać się jak im idzie.Wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejną prezentacją postępów prac nad Diablo IV. W specjalnym wpisie. Oczywiście to wszystko jest interesujące i z pewnością nastraja pozytywnie wszystkich graczy czekających na produkcję, lecz kluczowa okazała się inna informacja.Wszystko wskazuje na to, że większa prezentacja Diablo IV odbędzie się już na przyszłorocznym BlizzConie, czyli 19 lutego . Oczywiście impreza została zaplanowana w wyłącznie wersji cyfrowej, więc raczej nie pojawi się opcja zagrania w oczekiwany tytuł.Szkoda, bo wielce prawdopodobne, że. Zdradził to reżyser Diablo IV. Stwierdził on, iż ukazana zostanie „odświeżona wersja sceny przy ognisku”, czyli ekran wyboru bohatera. Jest więc na co czekać! Prezentacja może okazać się wręcz kluczowa.Przypominamy – BlizzCon 2021 będzie zupełnie darmowy i dostępny wyłącznie przez internet.Źródło i foto: Blizzard