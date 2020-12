Prison Architect za darmo na GOG i początek zimowej wyprzedaży

Tytuł w założeniach ma nieco podobne podwaliny jak z pozoru zupełnie odmienne Dungeon Keeper, Theme Hospital czy Dwarf Fortress. A przynajmniej twórcy przyznają się do inspiracji wspominanymi produkcjami. Korzystając z prostej grafiki przypominającej nieco kreskówki czy nawet ikony i z mapą widzianą od góry, wcielamy się w zarządcę więzienia o zaostrzonym rygorze lub nieco bardziej liberalnej placówki. Budujemy ją od podstaw i zarządzamy pracą jako naczelnik. Musimy mierzyć się z awariami, niezbyt "grzecznymi" więźniami czy po prostu rozbudowywać nasz zakład o nowe bloki i specjalistyczne miejsca (kantyna, cela śmierci, izolatka i tak dalej).







Możemy wybierać pomiędzy trwającą około 10 godzin kampanią, trybem otwartego świata czy wariantem rozgrywki, w którym musimy dać nogę ze swojego lub stworzonego przez kogoś innego więzienia. Jeśli zaopatrzycie się w Prison Architect, to warto też dodać za darmo DLC Prison Architect - Cleared For Transfer.





Promocja Winter Sale, to spora liczba gier w atrakcyjnych cenach na platformie GOG / foto. GOG

Aby stać się posiadaczem Prison Architect na GOG, wystarczy wejść na główną stronę, zalogować się na swoje konto i dodać produkt za darmo do biblioteki z karty produktu. Później można zrobić to samo z dodatkiem Cleared For Transfer, który dostępny jest. Ewentualnie pełną wersję tytułu (a następnie DLC) odszukamy w dziale sklepu po włączaniu launchera. Macie czasWarto też przyjrzeć się promocyjnej ofercie GOG. Platforma obniżyła ceny bardzo wielu tytułów, które można obecnie dostać zauważalnie taniej lub wręcz za grosze w porównaniu do oryginalnej ceny. Winter Sale trwa jeszcze sporo dni, aż do 4 stycznia. W jego ramach można kupić chociażby wszystkie części Wiedźmina, Control, Disco Elysium, Diablo, Metro Exodus, The Walkind Dead, Deus Ex, Divinity, Warcraft, Baldur’s Gate, Ghostrunner, Batman i wiele innych nowych oraz klasycznych gier.Źródło i foto: GOG