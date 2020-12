Ubisoft rozdaje darmowe gry i DLC

Warto się zainteresować.

Prezenty od Ubisoftu z okazji świąt

Źródło: Ubisoft

Lubimy być obdarowywani, co nie? Wydaje mi się, że ostatnio zostaliśmy już praktycznie przyzwyczajeni do akcji promocyjnych, w których zgarnąć można darmowe gry. Ten trend zdaje się sprawdzać zarówno u użytkowników, jak i deweloperów. Dowodem na to jest świąteczna oferta Ubisoftu.Firma postanowiła przygotować dla graczy sporo niespodzianek z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazuje, na przestrzeni najbliższych dni będziemy świadkami rozdawania nie tylko pełnych wersji produkcji, ale także dosyć ciekawych bonusów. W celu wzięcia udziału w akcji należy udać się na dedykowaną stronę „Ubisoft’s Happy Holidays ” oraz zalogować się do swojego konta.Dziś szczególnie zadowolone będą osoby ogrywające Assassin’s Creed Valhalla. Przygotowane zostały dla nich aż. Ubisoft informuje jednak, że nagroda nie musi się automatycznie pojawić na kontach. Cały proces może zająć nawet tydzień. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Wydawca w tajemnicy utrzymuje niespodzianki na kolejne dni. Te będą rozdawane, więc spodziewać możemy się jeszcze kilku ciekawych prezentów. Z pewnością nie zabraknie pełnych wersji gier – pytanie brzmi jednak „jakich?”.W akcji można wziąć udział nie tylko przez przeglądarkę, ale też chociażby za pośrednictwem aplikacji Ubisoft Connect dostępnej na komputery osobiste, jak i urządzenia mobilne.Źródło i foto: Ubisoft