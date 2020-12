Jak grać w League of Legends: Wild Rift? Oto, co musisz wiedzieć

Premiera coraz bliżej. Poznaj zasady.

10 grudnia League of Legends: Wild Rift oficjalnie zadebiutowało w Polsce w formie otwartej bety . Oznacza to, że od teraz najnowszą produkcję Riot Games może wypróbować każdy, a także że jej pełnoprawna premiera zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym warto dowiedzieć się, czym tak naprawdę League of Legends: Wild Rift różni się od oryginału, co oferuje oraz jak w ten tytuł grać. Wszystkie te informacje poznacie za sprawą niniejszego artykułu.League of Legends: Wild Rift to zupełnie nowa wersja League of Legends – powstała z myślą o urządzeniach mobilnych oraz konsolach. W tej chwili w Polsce, w ramach beta testów, można przetestować ją na sprzęcie z systemami Android i iOS. Ważny jest fakt, że nie jest to port oryginalnej gry, a tytuł zbudowany zupełnie od podstaw.W porównaniu do oryginału League of Legends: Wild Rift charakteryzuje bardziej dynamiczną rozgrywką, przekładającą się obok wielu innych czynników na krótszy czas trwania rozgrywek. Odmienny w grze jest też system sterowania. W przypadku urządzeń mobilnych mowa o sterowaniu z pomocą ekranu dotykowego. Rzecz jasna, te dwa tytuły dzieli jeszcze więcej różnic.Może na pierwszy rzut oka trudno to dostrzec, ale w League of Legends: Wild Rift arena wygląda zgoła inaczej niż Summoner’s Rift, na którym starcia toczone są w League of Legends najczęściej. Chociaż tak jak oryginał składa się z trzech linii, jest nieco mniejsza. W związku z tym zawiera mniej wież – po dwie na każdej z linii i trzy w bazie. Poza tym, w jej wypadku poszczególne aleje noszą specyficzne nazwy. Linia górna (Top) określana jest jako Baron Lane (gdyż znajduje się w pobliżu leża barona), zaś linia dolna (Bottom, czy też Bot) jako Dragon Lane (gdyż znajduje się w pobliżu leża smoka).Istotne znaczenie w League of Legends: Wild Rift ma to, do której drużyny należysz. Jeżeli trafisz do zespołu czerwonego, który w klasycznym League of Legends ma swoją bazę w prawym górnym rogu areny, będziesz grał na mapie odwróconej tak, abyś spoglądał na rozgrywkę z tej samej perspektywy co członkowie drużyny niebieskiej. Wówczas będziesz musiał pamiętać, że linia górna jest tak naprawdę linią dolną czyli Dragon Lane, zaś linia dolna jest w istocie linią górną – Baron Lane. Właśnie dlatego alejom League of Legends: Wild Rift nadano powyższe nazwy.Arena w League of Legends: Wild Rift przeznaczona jest oczywiście dla dwóch drużyn, z których każda składa się z pięciu graczy. Drużyny walczą o to, by jak najszybciej zniszczyć Nexus wrogów. W realizacji tego zadania pomagają im różne rodzaje stworów, które regularnie podążają alejami w stronę bazy przeciwników.W tej chwili League of Legends: Wild Rift oferuje 45 bohaterów. Część z nich można odblokować, kończąc samouczki i osiągając kolejne poziomy doświadczenia, zaś pozostałych kupić z pomocą jednej z dwóch wewnętrznych walut gry. Pierwsza, Niebieskie Drobinki, zdobywana jest za rozgrywkę oraz za realizację misji. Druga, Dzikie Rdzenie, jest elementem systemu mikropłatności – należy kupić ją za rzeczywiste pieniądze.Warto wspomnieć, że wyjątkowo jednego z dwóch konkretnych bohaterów – Dravena oraz Dariusa – pozwala odblokować specjalne wydarzenie – Noxiańskie Bractwo. Wystarczy ukończyć w jego ramach specjalne misje. Wydarzenie potrwa aż do 23 grudnia.Co istotne, bohaterowie z League of Legends: Wild Rift są bardzo podobni do bohaterów z klasycznego League of Legends, ale nie identyczni. Umiejętności wielu zostały w drobnym stopniu zmodyfikowane, tak aby dopasować je do rozgrywki na urządzeniach mobilnych i konsolach.W przyszłości w League of Legends: Wild Rift z pewnością pojawi się jeszcze więcej postaci. Kto wie, może niektóre z nich będą postaciami wyjątkowymi dla tej wersji gry.Tak jak League of Legends, League of Legends: Wild Rift posiada system run. W Wild Rift został on jednak nieco uproszczony. W tej chwili Wild Rift oferuje tylko osiem Run Kluczowych – Elektryzację, Przywołanie Aery, Zdobywcę, Zwinne Nogi, Ucisk Nieumarłego, Reperkusje, Przypływ Życia oraz Kleptomancję. Spośród nich można wybrać jedną. W drugiej kolejności wybieramy trzy Runy Drugorzędne – po jednej z każdej dostępnych ścieżek. Te ścieżki to w League of Legends: Wild Rift Dominacja, Precyzja i Determinacja.Należy pamiętać, że gra pozwala na wybór run tylko w menu głównym gry oraz po wyszukaniu rozgrywki w lobby wyboru bohatera.League of Legends: Wild Rift nie byłoby League of Legends, gdyby nie umożliwiało podczas zabawy kupowania przedmiotów poprawiających statystyki postaci. Zatem, na wzór oryginału w Wild Rift przy każdym powrocie do fontanny przywoływania, czyli miejscu, w którym gracz rozpoczyna rozgrywkę, istnieje możliwość zajrzenia do specjalnego sklepu i nabycia wybranych przedmiotów. Oczywiście, do ich kupowania potrzebne jest złoto zdobywane za samą obecność w rozgrywce, za zabijanie stworów czy potworów, niszczenie wrogich budynków, i nie tylko.Statystyki i ilość przedmiotów w Wild Rift w pewnym stopniu różnią się od tego, co jest oferowane w klasycznym League of Legends, zaś ich charakter pozostał w większości dokładnie taki sam. Poza tym, do gry dodano kilka nowych, unikatowych przedmiotów.Wild Rift pozwala graczom na naprawdę szybkie nabywanie przedmiotów. To dlatego, że w celu dokonania zakupu wcale nie trzeba otwierać menu sklepu. Przedmioty rekomendowane dla konkretnego bohatera po powrocie do fontanny przywołania zawsze wyświetlane są po lewej stronie ekranu, pod mapą areny. Wystarczy tapnąć w ich ikony, aby te natychmiastowo trafiły do ekwipunku.Obecnie League of Legends: Wild Rift oferuje cztery tryby gry. Pierwszy to tryb rankingowy, dostępny od 10 poziomu doświadczenia. W jego ramach gracze pną się w górę kolejnych rang podzielonych na mniejsze dywizje – od Żelaza aż do Pretendenta. Co ważne, system rang w Wild Rift oferuje dodatkową rangę, która w oryginale nie jest dostępna, a przynajmniej na razie. Ta ranga to Szmaragd, plasująca się między Platyną a Diamentem.Przed odblokowaniem trybu rankingowego punkty doświadczenia należy zdobywać w innych trybach. Gracze mogą brać udział między innymi w potyczkach nierankingowych – stawiając czoła innym graczom lub sztucznej inteligencji w trybach rozgrywki zwykłej - „PVP” i „Razem przeciw SI”. Poza tym, do ich dyspozycji oddano tryby niestandardowe - „Wybór w ciemno”, w którym, zanim gra wystartuje, drużyny wzajemnie nie widzą wybranych przez siebie bohaterów oraz „Wybór draftowy”, w którym gracze naprzemiennie wybierają i blokują bohaterów. W tych dwóch trybach można grać tylko ze znajomymi.Wild Rift posiada też tryby, które pozwalają graczom indywidualnie szlifować swoje umiejętności. Pierwszy to „Samouczki” – szereg scenariuszy wyjaśniających podstawy rozgrywki. Dzięki nim można poznać charakterystykę systemu sterowania w grze, układ areny czy też umiejętności niektórych bohaterów, a przy okazji zgarnąć cenne nagrody. Drugi to „Narzędzie treningowe” – plac zabaw umożliwiający przetestowanie konkretnej wybranej postaci.Jak już wspomniałam, League of Legends: Wild Rift cechuje się charakterystycznym systemem sterowania, innymi niż ten, z którym mamy do czynienia w oryginale. Jest on jednak zaskakująco prosty i przyjemny w obsłudze.W League of Legends: Wild Rift wszystkie akcje wykonujemy, korzystając z wirtualnych drążków umieszczonych na ekranie. Wychylając drążek znajdujący się po lewej stronie wyświetlacza w konkretnym kierunku, przemieszczamy naszą postać. Wychylając zaś prawy, decydujemy o kierunku wykonywanego ataku podstawowego. Ten prawy drążek okrąża kilka mniejszych, pozwalających na ukierunkowane używanie poszczególnych umiejętności bohatera. Wszystkie drążki mogą pełnić też rolę przycisków - jeżeli wcześniej oznaczymy znajdujący się na ekranie cel wówczas ich wychylanie nie będzie konieczne.Aby jeszcze lepiej poznać system sterowania w League of Legends: Wild Rift oraz inne ważne aspekty rozgrywki, warto ukończyć wszystkie dostępne w grze samouczki. Są one naprawdę treściwe, a przy tym nie zabierają dużo czasu.League of Legends: Wild Rift podczas otwartych beta testów można wypróbować na urządzeniach z Androidem oraz iOS. Grę można pobrać zatem zarówno ze sklepu Google Play , jak i Apple App Store . W przyszłości League of Legends: Wild Rift zadebiutuje jednak nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One.Do gry można zalogować się kontem Google, za pośrednictwem Facebooka lub kontem Riot. Jeżeli wcześniej graliście w klasyczne League of Legends, za zalogowanie się tym samym kontem do Wild Rift możecie liczyć na specjalne nagrody.fot. tyt. Riot Games