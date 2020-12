Fortnite od teraz z trybem wydajności, który zwiększa liczbę FPS

Coś dla graczy z nieco gorszym sprzętem.

Jak mieć więcej klatek w Fortnite?

Nie ma co ukrywać, do uruchomienia Fortnite na komputerze nie jest potrzebny zbyt potężny sprzęt. Wśród zalecanych wymagań systemowych gry wymieniono takie podzespoły jak kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 660, procesor Core i5-7300U 3,5 GHz czy też 8 GB pamięci RAM. Niemniej, wygląda na to, że Epic Games chce, aby tytuł ten działał płynnie na jak największej liczbie urządzeń. Firma właśnie wzbogaciła go bowiem o tak zwany tryb wydajności.Tryb wydajności, na wzór podobnych funkcjonalności z innych, z reguły nowszych gier, pozwoli graczom na znaczące zwiększenie liczby klatek na sekundę podczas rozgrywki kosztem jakości obrazu. Obniżenie jakości przełoży się na liczbę FPS poprzez zmniejszenie zużycia pamięci oraz odciążenie procesora i karty graficznej.W tej chwili tryb wydajności funkcjonuje w fazie alfy, zatem na razie jest to opcja wysoce eksperymentalna. Co istotne, w tej chwili obsługuje ona wyłącznie tryb kreatywny oraz Battle Royale. Aby ją włączyć, wystarczy przejść do ustawień graficznych w grze. Użytkownicy komputerów o niskiej wydajności zobaczą w Fortnite specjalny komunikat, który zaproponuje im przełączenie na nią jako zalecany sposób odbioru gry.