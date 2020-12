Cyberpunk 2077 zmienił się nie do poznania od 2018 roku (wideo)

Szok.

Jakość grafiki w Cyberpunk 2077 jest wysoka

Największy problem Cyberpunk 2077 to podejście CD Projekt RED do tematu

Zazwyczaj o tym, jak zmieniają się gry od strony oprawy graficznej na przestrzeni od zapowiedzi do premiery, mówi się w negatywnym kontekście. Niektóre firmy, na przykład Ubisoft, regularnie pogarszają jakość grafiki swoich produkcji. W przypadku Cyberpunk 2077 stała się rzecz niezwykła, bowiem tytuł ten znacząco wypiękniał od czasów targów E3 2018. Udowadnia to film opublikowany na YouTube przez internautę Cycu1.O ile grasz na wydajnym komputerze. Internauta dysponujący układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3080, procesorem AMD Ryzen 9 3900X i 16 GB RAM-u, pokusił się o porównanie w rozdzielczości 4K materiału promocyjnego Cyberpunk 2077 z targów E3 2018 z zarejestrowanym przez siebie gameplayem. Efekt może wielu zaskoczyć. Najnowsza produkcja CD Projekt RED wygląda obecnie fenomenalnie i znacznie lepiej od tego, co prezentowano widzom na imprezach gamingowych. Nie wierzycie? Zerknijcie.Nie zdziwię się, jeśli osoby grające w niniejszy tytuł na PS4 i XONE w odpowiedzi na mój zachwyt i powyższy film rzucą pod nosem przekleństwem.Ogrywam Cyberpunk 2077 na PC z kartą graficzną Palit GeForce RTX 2080 Ti i mogę Wam powiedzieć jedno: gra wygląda obłędnie nawet w rozdzielczości 2560x1440 pikseli. Jak działa? Na ultra detalach, z „wymaksowanym” ray tracingiem i DLSS ustawionym na auto płynność animacji wynosi 70 klatek na sekundę. Produkcją jestem zachwycony, choć natrafiam sporadycznie na dziwne glicze. Raczej w pozytywnych słowach na temat oprawy graficznej gry wypowiadają się także użytkownicy konsol PlayStation 5 i XBox One. Niestety, CD Projekt RED zgotował piekiełko użytkownikom PlayStation 4 i Xbox One, co fatalnie rzutuje na całościowe postrzeganie ich dzieła.O ile można zachwycać się grafiką w Cyberpunk 2077 na PC, to trzeba uczciwie powiedzieć, że w pogoni za pieniądzem CD Projekt RED bardzo źle potraktował osoby korzystające z konsol poprzedniej już generacji. Nikt nie spodziewał się zapewne, że na sprzęcie z 2013 roku gra wyglądała będzie tak dobrze, jak na najwydajniejszych komputerach, ale... Cóż, grafika na starszych platformach prezentuje się po prostu źle, co w połączeniu z liczbą bugów i gliczy wywołuje u graczy niemałą frustrację. I nic dziwnego.Gdyby Cyberpunk 2077 nie został wydany na PS4 i Xbox One, odbiór gry na całym świecie byłby znacznie lepszy. Wtedy jednak CD Projekt nie mógłby pochwalić się 8 milionami kopii zamówionymi w przedsprzedaży, a produkcja na pewno nie zarobiłaby na siebie tak szybko...Źródło: YouTube