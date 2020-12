Elon Musk kpi z Cyberpunk 2077. Opublikował zabawnego mema

Całkiem śmieszny ten obrazek.

Elon Musk wyśmiewa częsty glicz z Cyberpunk 2077

O Cyberpunk 2077 w ostatnich dniach w Internecie napisano już chyba wszystko. Pierwsze recenzje Cyberpunk 2077 nie zwiastowały burzy, jaka zawisła nad polskim studiem CD Projekt RED tuż po sklepowej premierze ich dzieła. O ile gra na PC prezentuje się wspaniale i działa dobrze, na konsolach nowej - a w zasadzie już obecnej - generacji wygląda dobrze i działa poprawnie, to na PS4 i Xbox One jest techniczną abominacją. Polacy przeprosili i złożyli nabywcom gry uczciwą propozycję , ale z bugów w produkcji śmieją się już niemal wszyscy. W gronie prześmiewców znalazł się nawet Elon Musk, CEO firm SpaceX i Tesla.Bugów w Cyberpunk 2077 na każdej z platform jest naprawdę sporo i trudno byłoby tu wymienić je wszystkie. Do najpopularniejszych należą z pewnością brak możliwości podnoszenia niektórych przedmiotów, gwałtowne "wystrzeliwanie" postaci w którymś z kierunków oraz przenikanie się tekstur. Ostatni z błędów prezentuje się doprawdy zabawnie w sytuacji, gdy sterujemy postacią wyposażoną w męskie przyrodzenie. Celowo napisałem "postacią", bowiem w Cyberpunk 2077 penisem może dysponować zarówno postać męska, jak i żeńska. Do tego właśnie specyficznego glicza odniósł się Elon Musk.Od czasu do czasu męskie genitalia lubią wystawać spod tekstury spodni lub spódnicy w taki sposób, że stają się one dość dobrze widoczne. W sieci znaleźć można całkiem sporo zrzutów ekranu obrazujących to zjawisko. Elon Musk skomentował przedziwny bug, publikując za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Twitter przerobiony kadr z serialu The Office. Widzimy na nim postać Michaela Scotta z palcem w rozporku. Grafika stylizowana jest na materiał promujący grę Cyberpunk 2077.Elon Musk przyznał, że grał chwilę w Cyberpunk 2077 i gra wydałą mu się całkiem niezła. Na początku swojej przygody wybrał klasę Nomada.Źródło: Twitter