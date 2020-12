Poom to spikselizowana wersja Dooma. Zagraj w nią w przeglądarce

Klasyk z kolejnym portem.

Wirtualna konsola

Wyjątkowy port, czyli Poom

Oryginalny Doom, który zadebiutował w 1993 roku, otrzymał naprawdę mnóstw portów. Ten zadebiutował bowiem na takich platformach jak MS-DOS (i przez porty także Windos), Linux, AmigaOS, PlayStation 2 i 3, MorphOS, SymbianOS i jeszcze wielu innych. 27 lat później omawiany klasyk doczekał się jeszcze jednej wersji – przeznaczonej na… konsolę, która fizycznie nigdy nie istniała, a dokładniej mówiąc – Pico-8.to wirtualna maszyna i silnik gry komputerowej stworzony przez firmę Lexaloffle Games. Zaprojektowano go tak, aby swoimi możliwościami reprezentował mocno ograniczone sprzętowo konsole z lat 80. XX wieku. Powstał on po to, aby pobudzić kreatywność twórców gier, zwłaszcza tych początkujących, pozwalając im uniknąć przytłoczenia przez nowoczesne narzędzia i maszyny.Z myślą o Pico-8 stworzono dotychczas niejedną ciekawą grę. Mowa nie tylko o portach – wersję przeznaczoną na tę wirtualną maszynę otrzymał na przykład Wolfenstein 3D – ale również rzeczywistych oryginalnych produkcjach. Jedną z nich jest Celeste. Tak, ta popularna i poruszająca gra indie, która dziś posiada 98% pozytywnych ocen na Steamie, miała swoje początki na Pico-8.Jak już wspomniałam, od teraz swój port na Pico-8 posiada klasyczny Doom., bo tak brzmi nazwa portu, posiada rozpikselowaną grafikę godną konsoli z lat 80. Oferuje on sześć poziomów znanych z oryginału oraz muzykę, która doskonale oddaje jego klimat. Ta muzyka to chiptune’owe covery utworów z klasycznego Dooma.Co najlepsze, Poom to gra, w którą można zagrać w przeglądarce, zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym. Sterować podczas zabawy można z pomocą klawiatury i myszki, kontrolera lub ekranu dotykowego. Schematy sterowania twórca portu dokładnie opisał na jego stronie.Jeśli sobie tego życzycie, w Pooma możecie zagrać bezpośrednio z poziomu swojego komputera. Jego instalacja nie jest jednak konieczna. Wystarczy za darmo pobrać odpowiednie pliki ze strony gry i je rozpakować. Tytuł posiada wersje przeznaczone na urządzenia z systemami Windows, Linux i Mac OS X.Źródło: fot. tyt. Frederic Souchu/ Paranoid Cactus