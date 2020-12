CD Projekt RED przeprasza graczy. Cyberpunk 2077 czekają wielkie zmiany

Deweloper bije się w pierś.

Poprawki do Cyberpunk 2077 - poznaliśmy terminarz

"Drodzy gracze,

W pierwszej kolejności chcemy przeprosić Was za to, że przed premierą nie zaprezentowaliśmy rozgrywki z Cyberpunka 2077 na konsolach poprzedniej generacji, co utrudniło Wam podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu. Wiemy, że powinniśmy poświęcić więcej czasu i uwagi na dopracowanie naszej gry na PlayStation 4 i Xbox One"

Pierwsza z kolejnych aktualizacji pojawi się do 21 grudnia

Patch 1 zostanie wydany w styczniu

Patch 2 zostanie wydany w lutym

Zwrot Cyberpunk 2077

"W przypadku kopii cyfrowych, możecie skorzystać z reklamacji na PSN lub Xbox. W przypadku wydań pudełkowych, w pierwszej kolejności zwróćcie się do sklepu, w którym kupiliście grę. Jeśli zwrot kosztów nie będzie możliwy, możecie skontaktować się z nami - na wiadomość czekamy pod adresem helpmerefund(at)cdprojekt.com. Postaramy się Wam pomóc. Możecie do nas napisać przez tydzień, od dziś do 21 grudnia 2020r."

Cyberpunk 2077 na konsolach PlayStation 4 i Xbox One działa odpychająco źle. Produkcja CD Projekt RED została dopracowana w sposób tak kiepski, że Sony zwraca pieniądze nabywcom Cyberpunk 2077 , którzy zakupili grę w PS Store - nawet, pomimo braku tego rodzaju polityki w regulaminie swojego sklepu. Polskie studio widząc przebieg wydarzeń opublikowało właśnie bardzo ważny komunikat. Dowiadujemy się z niego w jaki sposób i kiedy zostanie naprawiony Cyberpunk 2077.W swoim najnowszym komunikacie studio CD Projekt RED przeprasza za to, że nie prezentowało przed premierą tego, jak wygląda Cyberpunk 2077 na konsolach poprzedniej już generacji:- czytamy.Faktycznie, Cyberpunk 2077 na komputerach osobistych i uruchamiany na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S zdaje się działać zupełnie poprawnie, pomimo że nie jest w pełni wolny od błędów.Polski deweloper zapowiedział także intensywną pracę nad naprawą błędów oraz polepszaniem doświadczenia płynącego z gry. Pierwsza seria aktualizacji już się pojawiła ( hotfix 1.04 do Cyberpunk 2077 ), a kolejna jest w drodze. Kiedy można się ich spodziewać?Aktualizacje do Cyberpunk 2077 powinny naprawić większość istotnych błędów, któe gracze napotykają podczas rozgrywki na konsolach poprzedniej generacji. CD Projekt RED szczerze informuje, że gra na PS4 i Xbox One mimo tego nie będzie działać jak na PC i konsolach nowej generacji, co wydaje się jednak dość oczywiste.W obwieszczeniu widnieje także informacja o możliwości uzyskani zwrotu pieniędzy za zakup gry:- dowiadujemy się z komunikatu.Finalnie, zapowiedziano także regularne aktualizacje i poprawki dla wersji PC.