Jak sprawuje się Cyberpunk 2077 na nowej generacji konsol? [WIDEO]

Postanowiono to sprawdzić.

Cyberpunk 2077 na Xbox Series X i PlayStation 5

Źródło: Metacritic

Premiera Cyberpunka 2077 już za nami i powiedzmy to sobie szczerze – studio CD Projekt RED zawiodło konsolowych graczy jeśli chodzi o techniczny wymiar produkcji. Gorzką prawdę potwierdzają oceny na portalu Metacritic –Deweloperzy nabierają wody w usta jeśli chodzi o ten temat. Wypuszczane są jedynie aktualizacje , które docelowo mają nieco usprawnić działanie gry. Niesmak jednak pozostaje, bo – co by nie było – platformami docelowymi Cyberpunka 2077 były właśnie te należące do ósmej generacji.Dedykowana wersja tytułu na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S pojawi się dopiero w przyszłym roku, lecz posiadacze tychże konsol już teraz są nieco na wygranej pozycji. Cyberpunka 2077 można na nich uruchomić dzięki funkcji wstecznej kompatybilności. Redakcja Digital Foundry postanowiła sprawdzić jak produkcja od CD Projekt RED sprawuje się na nowej generacji.Werdykt jest tak naprawdę słodko-gorzki. Zacznijmy jednak od kwestii teoretycznych. Wersja na PlayStation 5 oferuje identyczną rozdzielczość co PlayStation 4 Pro (1188p), a przy tym zabawę na poziomie 50/60 klatek na sekundę.Nieco inaczej wygląda to na Xbox Series X. Konsola oferuje użytkownikom. W przypadku tego pierwszego Cyberpunk 2077 działa w 1728p (zamknięte lokacje, reżyserowane sceny) oraz 1512p (eksploracja Night City), lecz liczba FPS ograniczona jest do 30. Tryb wydajnościowy z kolei redukuje rozdzielczość do 1080p, lecz podnosi FPS-y do 60.