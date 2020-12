Nagrody The Game Awards 2020 rozdane. Ten tytuł rozbił bank

Produkcja Naught Dog wielkim zwycięzcą.



Co roku, od 2014 roku, nieprzerwanie organizowana jest gala The Game Awards - wyjątkowe wydarzenie pozwalające nagrodzić absolutnie najlepsze tytuły, które zadebiutowały w ciągu minionych dwunastu miesięcy oraz osobistości, które w tym samym czasie, w ten czy inny sposób, przysłużyły się światu gamingu. W tym roku to także się odbyło, choć z oczywistych względów w formie innej niż dotychczas.



Tym razem ceremonia The Game Awards miała miejsce w formie wirtualnej. Transmisję z wydarzenia można było obejrzeć w serwisie YouTube. Jaki był jej przebieg? Kto okazał się wielkim wygranym, a kto ogromnym przegranym rozdania nagród? Śpieszymy z odpowiedzią.







Gra roku 2020

Zdecydowanym faworytem tegorocznej edycji The Game Awards była gra The Last of Us Part II studia Naughty Dog. Ta zgarnęła aż siedem nagród, w tym najważniejszą – tytuł gry roku. Wyróżniono ją też między innymi za najlepszą reżyserię, najlepszą narrację, najlepszy projekt dźwięku czy najlepszą przygodową grę akcji. Czy słusznie? Oceńcie sami.



Innym tytułem, którego wyróżniono więcej niż jednokrotnie, było między innymi Final Fantasy VII Remake. Produkcję Square-Enix i Eidos doceniono za najlepszą ścieżkę dźwiękową i stwierdzono, że jest ona najlepszą grą RPG roku. Pełną listę nagród wręczonych w ramach tegorocznej edycji The Game Awards umieściliśmy poniżej.



The Game Awards 2020 – wyniki

Gra roku



The Last of Us Part II



Najlepszy kierunek



The Last of Us Part II – Naughty Dog



Najbardziej wyczekiwana gra



Elden Ring – From Software/Bandai Namco



Najlepsza narracja



The Last of Us Part II



Najlepszy kierunek artystyczny



Ghost of Tsushima



Najlepsza muzyka



Final Fantasy VII Remake



Najlepszy projekt dźwięku



The Last of Us Part II



Najlepsza gra aktorska



Laura Bailey – Abby, The Last of Us Part II



Games of Impact (Gra najlepiej odzwierciedlająca zmiany zachodzące na świecie)



Tell Me Why



Najlepsza ciągle aktualizowana gra



No Man’s Sky



Najlepsza gra indie



Hades



Najlepszy debiut gry indie



Phasmophobia



Najlepsza gra mobilna



Among Us



Najlepsze wsparcie społeczności



Fall Guys: Ultimate Knockout



Najlepsza gra VR/AR



Half-Life: Alyx



Nagroda innowacji w kwestii dostępności



The Last of Us Part II



Najlepsza gra akcji



Hades



Najlepsza przygodowa gra akcji



The Last of Us Part II



Najlepsza gra RPG



Final Fantasy VII Remake



Najlepsza bijatyka



Mortal Kombat 11 Ultimate



Najlepsza gra rodzinna



Animal Crossing: New Horizons



Najlepsza symulacja/strategia



Microsoft Flight Simulator



Najlepsza gra sportowa/wyścigowa



Tony Hawk’s Pro Skater 1+2



Najlepsza gra dla wielu graczy



Among Us



Content Creator roku



Valkyrae



Najlepszy e-sportowiec



Heo „Showmaker” Su



Trener e-sportowy roku



Danny „Zonic” Sorensen



Najlepsze wydarzenie e-sportowe



League of Legends World Championship 2020



Najlepsza gra e-sportowa



League of Legends



Najlepszy komentator e-sportowy



Eefje „Sjokz” Depoortere



Najlepszy zespół e-sportowy



G2 Esports



The Game Awards 2020 – zwiastuny i zapowiedzi



Rzecz jasna, co roku gala The Game Awards jest też wydarzeniem, podczas którego pokazywane są liczne zwiastuny nowych gier lub przyszłych aktualizacji dla istniejących tytułów. Nie inaczej było tym razem.



Podczas transmisji z The Game Awards 2020 mogliśmy ujrzeć między innymi teaser nowej odsłony cyklu Mass Effect, prezentację kolejnej mapy zmierzającej do Among Us czy krótki zwiastun gry Super Meat Boy Forever, która ma zadebiutować już 23 grudnia. Zapowiedziano wówczas także wiele nowych tytułów, takie jak ARK 2, Evil Dead: The Game, Evil West lub ROAD 96.







Źródło: The Game Awards, fot. tyt. Sony