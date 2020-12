Cyberpunk 2077 już na siebie zarobił. Aktualizacja 1.04 wydana

Hotfix 1.04.

Naprawiono błąd, uniemożliwiający ukończenie ostatniego celu w Kontrakcie: Czwarta bezwładza.

Naprawiono błąd, uniemożliwiający rozpoczęcie rozmowy z Johnnym w zadaniu Pasażer.

Naprawiono rzadki błąd, wskutek którego NPC nie dzwonili do V jeśli zadanie A Like Supreme zostało porzucone w trakcie wykonywania go.

Naprawiono błąd, wskutek którego Nix nie powracał na swoje miejsce w zadaniach Księga Zaklęć i Odwilż.

Naprawiono błąd uniemożliwiający postęp zadania Stróże bezprawia, jeśli opuszczono teren zadania.

Naprawiono błąd, wskutek którego nie można było odnaleźć Delamaina w ramach zadania Delamain: Readmisja.

Naprawiono błąd, wskutek którego gracz pozostawał w drugiej fazie zadania po zakończeniu walki z Ozobem w Pacifice, jeśli było ono wykonywane po ukończeniu zadania Finałowa walka.

Naprawiono błąd, wskutek którego Nomadzi znikali jeśli opuszczono teren zadania w trakcie trwania walki w zadaniach Nie mów Saulowi / Właściwy moment.

Umożliwiono śledzenie na minimapie zadań Witaj w Pacifice / Rozpoznanie wzorca / Czynnik ludzki.

Naprawiono błąd, uniemożliwiający V ruch, jeśli żaden z warunków niebieskich linii dialogowych nie mógł zostać spełniony w zadaniu Na czarną godzinę.

Naprawiono błąd wstrzymujący upływ czasu jeśli opuszczono teren zadania Chłopiec z pistoletem lub porzucono je.

Naprawiono błąd, wskutek którego rozmowa z Johnnym nie rozpoczynała się po opuszczeniu hotelu w zadaniu Metamorfozy.

Naprawiono błąd, wskutek którego postęp zadania Chłopiec z pistoletem był blokowany po opuszczeniu terenu zadania (przed wspinaczką na górę).

Naprawiono błąd, wskutek którego cel "Udaj się do kabiny nr. 9" w zadaniu Dom lalek nie był zaliczany, jeśli gracz zbyt szybko wszedł do wskazanego pokoju.

Naprawiono błąd, wskutek którego Jackie nie mógł usiedzieć w miejscu w zadaniu Miasto snów.

Inne poprawki zadań.

Poprawiono podgląd broni w menu Wytwarzania.

Zmniejszono czas ładowania wyglądu pojazdów.

Przyspieszono zmianę widoku z pierwszoosobowego na trzecioosobowy w pojazdach.

Naprawiono brakujące animacje u ważnych fabularnie NPCów podczas przerywników filmowych.

Poprawiono stabilność gry, w tym zawieszanie się gry.

Zmieniono efekt migoczących świateł w segmentach z braindansem aby zmniejszyć ryzyka wywołania symptomów epileptycznych. Efekt został wygładzony, a migotanie jest teraz delikatniejsze i występuje w większych odstępach czasowych.

Usunięto utwory chronione prawem autorskim z gry gdy opcja "Wyłącz muzykę chronioną prawem autorskim" jest włączona.

Zmiana języka na domyślny w ustawieniach gry poprawnie ustawia język zgodny z językiem klienta Steam.

Poprawiono jakość odbić na konsolach Xbox One i PlayStation 4 aby wyeliminować efekt rozmycia.

Naprawiono błąd, wskutek którego osiągnięcie "Ziemia Jałowa" zatrzymywało się na 97% postępu po ukończeniu wszystkich istotnych zadań w Badlandach na Xboxie

Szybko poszło. Firma CD Projekt poinformowała w swoim najnowszym raporcie bieżącym nr 65/2020, że dochody z przedsprzedaży Cyberpunk 2077 okazały się wystarczające, by z nawiązką pokryć koszty produkcji i promocji gry. Nic dziwnego, skoro według wcześniejszego raportu Cyberpunk 2077 przedpremierowo zamówiło ponad 8 milionów graczy , a w kilka godzin po premierze w Cyberpunk 2077 na Steam grało ponad milion osób O ile recenzje Cyberpunk 2077 publikowane w prasie były przychylne, to w sieci da się słyszeć niezadowolenie ze strony graczy. Problemy techniczne dają się we znaki zwłaszcza na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, gdzie optymalizacja mocno kuleje. Ja po kilku godzinach gry napotkałem na PC wyłącznie glicze związane z podnoszeniem przedmiotów.Na szczęście CD Projekt RED wydawało właśnie hotfix 1.04, przeznaczony dla komputerów osobistych oraz konsol PlayStation. Łatka dla konsol Xbox zostanie udostępniona w "późniejszym czasie".Późną nocą została wydana ważna aktualizacja dla Cyberpunk 2077, która poprawia wiele irytujących błędów. Hotfix 1.04 na PC "waży" zaledwie ok. 588 MB. W przypadku konsol PlayStation poprawka ma rozmiar od ok. 17-19 GBHotfix 1.04 jest już dostępny na PC i PlayStation. Na konsolach Xbox pojawi się w najbliższych dniach. Poniżej lista zmian:Źródło: CD Projekt