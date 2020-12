Nowy Mass Effect z pierwszym teaserem. Zobacz materiał wideo z gry BioWare

Podczas elektronicznej gali The Game Awards 2020, twórcy serii podzielili się krótkim materiałem wideo. To nawet jeszcze nie niewielki trailer z elementami rozgrywki, a tylko teaser. Jednak już z niego można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, taka niewielka forma potwierdza, że prace nad nową odsłoną serii, nazywanej po prostu Nowym Mass Effectem, są na bardzo wczesnym etapie. W końcu nie ma nawet tytułu. Dostaniemy Mass Effect 4, a może uwzględniając Andromedę - Mass Effect 5, lub wzorem ostatniej części jakiś podtytuł? Nie wiemy, ale raczej pewne jest, że nie będzie to Andromeda 2.







Skąd taki wniosek? Mimo niewielu informacji, widać że akcja będzie toczyć się w naszej galaktyce Drogi Mlecznej, tak jak w trylogii. Poza dźwiękami różnych sygnałów w tle i kosmicznymi widokami z nieznanych zakątków, w pewnym momencie widzimy szczątki jakiegoś statku, bazy czy innego technicznego obiektu w przestrzeni okalające uszkodzony i niedziałający przekaźnik masy. To ewidentne pozostałości wojny ze Żniwiarzami z Mass Effect 3. Na pewno miejsce akcji, to ten sam rejon wszechświata, który widzieliśmy w trylogii Mass Effect, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości. Później niewielki lądownik udaje się na powierzchnię nieznanej planety.





Na nową odsłonę Mass Effect przyjdzie jeszcze długo poczekać