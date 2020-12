League of Legends: Wild Rift już w Polsce. Zagraj w otwartą betę

W grze czeka na Ciebie specjalne wydarzenie.

League of Legends a League of Legends: Wild Rift

Noxiańskie Bractwo

Doczekaliśmy się! Od wczoraj wszyscy gracze w Polsce mogą wypróbować nową wersję najpopularniejszej gry studia Riot Games – League of Legends. League of Legends: Wild Rift zostało już bowiem udostępnione w formie otwartej bety.Pewnie zastanawiacie się, czym Wild Rift może różnić się od League of Legends, które gracze znają od długich lat. Cóż, różnice między tymi tytułami są większe, niż się wydaje. Przede wszystkim w League of Legends: Wild Rift zwiększono znacznie dynamikę rozgrywki. W związku z tym starcia na arenach są dużo krótsze.Co więcej, sama arena została zaprojektowana od postaw, choć na bazie Summoner’s Rift, by przystosować ją od podstaw do szybszych starć. Ponadto, modele niektórych bohaterów znanych z oryginału zostały graficznie odświeżone, jak również ich animacje. League of Legends: Wild Rift, wykorzystuje też, w odróżnieniu od klasycznego LOLa, silnik Unity. W grze korzystamy również z innego modelu sterowania.Otwarta beta League of Legends: Wild Rift zadebiutowała wraz z patchem 1.1, któremu towarzyszy między innymi wydarzenie Noxiańskie Bractwo. To związane jest z pojawieniem się w grze dwóch bohaterów znanych z League of Legends. Są nimi Darius i Draven, którzy dołączyli do Wild Rift wraz z misjami, które pozwalają odblokować nagrody związane z ich regionem oraz komiks poświęcony relacji omawianych postaci.