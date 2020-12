Pillars of Eternity i Tyranny. Genialne RPG za darmo w Epic Games Store

Jeśli lubicie Zapomniane Krainy czy światy z innych klasycznych już tytułów RPG lat ’90 i początku XXI wieku, to Pillars of Eternity jako gra o podobnych założeniach, powinna bardzo przypaść wam do gustu. Bazuje na autorskim świecie, którego ważną cechą jest proces reinkarnacji. Nasz bohater potrafi dostrzec poprzednie wcielenia duszy napotkanych postaci i stara rozwikłać się zagadkę dzieci bez duszy.







W Baldur’s Gate czy innych klasycznych już RPG przemierzamy lasy, miasta, lochy, napotykamy wiele postaci, walczymy lub dogadujemy się z przeciwnikami, czasem skradamy się, rekrutujemy nowych członków drużyny. Korzystamy też z aktywnej pauzy i rzutu izometrycznego. Wszystko to znajdziemy też w Pillars of Eternity, choć w nieco innym wydaniu, w końcu to autorskie dzieło, a nie kolejna gra legendarnego BioWare. Oczywiście jest też w pewnym stopniu dostosowana do nowszych realiów, ale podstawy ma bardzo podobne do tytułów z przełomu wieków.





Tyranny - Gold Edition. Kolejne świetne RPG zupełnie za darmo



Kompletne wydanie Tyranny serwowane jest wraz ze wszystkimi rozszerzeniami (podobnie jak oferowana definitywna edycja Pillars of Eternity). Wiele kwestii można powtórzyć z poprzednią pozycją. To znów kilkuletnie RPG od tego samego dewelopera stworzone na kanwie klasycznych rozwiązań. Główna różnica tkwi w historii i jej nietypowym podejściu.







Zwykle staramy się uratować świat, jesteśmy herosami przeciwstawiającymi się starożytnemu złu, obcemu mocarstwu czy tyranom. Tutaj nasza drużyna stoi po przeciwnej stronie barykady. W świecie Tiers zapanowały rządy złych sił, a w zasadzie tytułowa tyrania. Jesteśmy przedstawicielem surowej władzy, która ciemięży ludzi i w taki czy inny sposób musimy pilnować jego interesów, choć prawo możemy egzekwować różnymi metodami.