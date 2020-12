Cyberpunk 2077 pobił Wiedźmina 3. Imponujące wyniki sprzedaży

A kurs akcji CD Projekt spada...



Cyberpunk 2077 - dane sprzedażowe

pic.twitter.com/T9HR7ps4ok — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020

Od dziś gracze z całego świata mogą wkroczyć do Night City i zagrać w nową superprodukcję polskiego studia CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Pierwsze recenzje Cyberpunk 2077 ukazały się w sieci już kilka dni temu i były niemalże jednoznaczne: tytuł ten to prawdziwy diament, który to należy jednakowoż jeszcze mocno oszlifować. Zainteresowanie grą jest tak duże, że na Steam w Cyberpunk 2077 grało jednocześnie ponad milion osób . Dziś CD Projekt opublikował pierwsze dane sprzedażowe.Na stronie CD Projektu ukazał się dziś nowy raport bieżący nr 64/2020. Zawiera on informację dotyczącą liczby złożonych zamówień przedpremierowych gry Cyberpunk 2077. Okazuje się, że w samej tylko przedsprzedaży Cyberpunk 2077 zamówiono ponad 8 milionów razy. Szacunkowe dane zostały zbudowane w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych. Faktyczna liczba sprzedanych egzemplarzy gry może być jeszcze wyższa.Analitycy prognozowali przed premierą, że liczba sprzedanych w przedsprzedaży egzemplarzy gry Cyberpunk 2077 wyniesie od 5 do 9 milionów.Mimo korzystnych rezultatów sprzedażowych kurs akcji CD Projekt cały czas spada i jest o ok. 84 złote niższy na każdej akcji niż w szczycie z 7 grudnia.