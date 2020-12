Cyberpunk 2077 w dniu premiery z milionem graczy jednocześnie na Steamie

To zaskakujący wynik.

W dniu premiery w Cyberpunka 2077 grał ponad milion osób jednocześnie. | Źródło: Steam

Miliony odbiorców

Cyberpunk 2077 w oczach graczy

Odsetek pozytywnych ocen Cyberpunka 2077 na Steamie. | Źródło: Steam

Jeżeli chodzi o ogół gier, obejmujący produkcje przeznaczone i dla jednego, i dla wielu graczy, Cyberpunk 2077 plasuje się pod względem liczby jednoczesnych graczy na czwartym miejscu. Tak, grę CD Projektu RED, wyprzedzają tylko trzy gry – PUBG (3 257 248 graczy jednocześnie), CS:GO (1 308 963 graczy jednocześnie) oraz Dota 2 (1 295 114 graczy jednocześnie).Zapewne dziś w nocy w Cyberpunka 2077 grało zdecydowanie więcej osób. W końcu, gra zadebiutowała nie tylko na Steamie, ale również w Epic Games Store, na GOGu, w usługach GeForce Now i Stadia oraz na konsolach PlayStation 4, Xbox One. Poza tym, wersja przeznaczona na PlayStation 4 i Xbox One działa na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X.O gigantycznej popularności Cyberpunka 2077 świadczy też liczba osób oglądająca transmisje z niej na Twitchu. W momencie pisania tego artykułu wynosi ona blisko 370 tysięcy osób, natomiast kilka godzin wcześniej sięgała miliona.Skoro dotychczas jednocześnie w Cyberpunka 2077 grało na Steamie milion osób jednocześnie, to do ilu osób łącznie produkcja trafiła? W tej chwili mowa o przynajmniej 8 milionach graczy. Jak poinformował CD Projekt RED, w przedsprzedaży na produkcję złożono ponad 8 milionów zamówień - mowa o zamówieniach złożonych do 9 grudnia włącznie.Pewnie zastanawiacie, się jak Cyberpunk 2077 został odebrany przez te wszystkie osoby, które dotychczas miały okazję spędzić w nim czas. Recenzje gry Cyberpunk 2077 pojawiły się w sieci jeszcze przed jej premierą i w zdecydowanej większości były pozytywne. Takie serwisy jak IGN, GameSpot i PCGamer pochwaliły tytuł za doskonałą, absorbującą fabułę, napisane po mistrzowsku zadania oraz szalenie realistyczny świat. Cyberpunkowi 2077 oberwało się natomiast za ogrom irytujących błędów, które zapewne zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach.Dużo gorzej prezentują się pierwsze opinie, jakimi gracze podzielili się na temat gry CD Projektu RED na Steamie. Opinie te są w tylko „W większości pozytywne” – ich pozytywny odsetek wynosi 71%, co oznacza, że blisko co trzeci gracz ocenił tytuł negatywnie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest stan techniczny gry.Trudno stwierdzić, jak wielu posiadaczy konsolowej wersji Cyberpunka 2077 ocenia grę pozytywnie. To po pierwsze dlatego, że ani Sony, ani Microsoft nie udostępniły jeszcze żadnych danych na ten temat, a po drugie ze względu na fakt, że serwis Metacritic pozwoli oceniać grę użytkownikom dopiero od jutra. W serwisach społecznościowych pojawiają się jednak głosy o tym, że to, jak gra działa na konsolach Xbox One i PlayStation 4, wydaje się pozostawiać wiele do życzenia. Wygląda na to, że posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X doświadczają dużo mniejszych problemów.Źródło: Steam, CD Projekt RED, fot. tyt. CD Projekt RED