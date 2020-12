Zwiastun Cyberpunka 2077 z ukrytym przekazem

Wiadomość dla graczy.



Premiera Cyberpunka 2077 już jutro. Za kilkanaście godzin gracze na całym świecie otrzymają bilet do Night City, na który czekali ponad siedem lat. Deweloperzy ze studia CD Projekt RED postanowili podziękować wszystkim za wytrwałość za pomocą ukrytej wiadomości w najnowszym zwiastunie produkcji.



Cyberpunk 2077 - dodatki już niedługo!

Wczoraj w sieci ukazał się anglojęzyczny trailer Cyberpunka 2077, który niejako stanowił zwieńczenie dotychczasowych akcji promocyjnych tytułu. Nie da się ukryć – przygotowany klip nie tylko świetnie wygląda, ale także oddaje futurystyczny klimat. To jednak nie wszystko.





Źródło: CD Projekt

Jedna z ostatnich klatek zwiastuna nieco rożni się od reszty. Przedstawia ona bowiem ledwo widoczną planszę z tekstem. W taki właśnie sposób pracownicy CD Projekt RED postawili porozumieć się z fanami. Co możemy stamtąd wyczytać?Oprócz podziękowań. Deweloperzy nie są jednak teraz jeszcze gotowi, by przekazać graczom szczegóły na ich temat. Dodatki mają – podobnie jak miało to miejsce przy Wiedźminie 3 – pomóc użytkownikom w lepsze poznanie świata przedstawionego i przyczynić się do jego rozszerzenia.Oczywiście nie zabrakło wzmianki o programie darmowych DLC. Te mają ukazać się na początku 2021 roku i stanowić zestaw klimatycznych bonusów nieco wzbogacających przygody w Night City. Nie pozostaje nic, jak tylko czekać.Przypominamy – Cyberpunka 2077 będzie można uruchomić już 10 grudnia o godzinie 1:00 w nocy. Tego samego dnia pojawi się ogromna premierowa aktualizacja , na którą już teraz należy się przygotować. Sama gra zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X.Źródło i foto: CD Projekt