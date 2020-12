Koniec testów. Minecraft z ray tracingiem dostępny dla wszystkich

Beta testy dobiegły końca.

Minecraft z ray tracingiem – jak zagrać

Wcześniej w tym roku w ramach beta testów Mojang wprowadził wraz z Microsoftem do Minecrafta w edycji Bedrock technologię ray tracingu. Choć w owych testach teoretycznie mógł wziąć dział każdy, wpierw trzeba było skorzystać ze specjalnego formularza rejestracyjnego do programu Xbox Insider, którego członkami mogą być tylko osoby po 18 roku życia. Od teraz Minecrafta z technologią śledzenia promieni rzeczywiście mają szansę wypróbować wszyscy, ponieważ doczekał się on oficjalnego debiutu.Rzecz jasna, aby w ogóle móc doświadczyć technologii raytracingu w Minecrafcie, należy dysponować komputerem wyposażonym w jedną z kart graficznych firmy NVIDIA obsługujących tę technologię. Mowa o kartach z serii RTX 20 (np. RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080), RTX 20 SUPER (np. RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 SUPER) oraz RTX 30 (RTX 3080 Ti, RTX 3070, RTX 3070, RTX 3090). Pełne wymagania systemowe umieściliśmy poniżej:Warto wspomnieć, że poza ray tracingiem w Minecrafcie przeznaczonym na urządzenia z systemem Windows 10 zaimplementowano technologię DLSS 2.0, dzięki której w światach wykorzystujących śledzenie promieni przy rozdzielczości 1920x1080 można bawić się w towarzystwie przynajmniej 60 klatek na sekundę. Co istotne, na komputerach z najnowszymi kartami graficznymi firmy NVIDIA, DLSS 2.0 pozwala osiągnąć w światach z ray tracingiem 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K.Aby przetestować ray tracing w Minecrafcie, należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze wersję Bedrock gry ( Minecraft for Windows 10 ). Znajdziecie ją w naszej bazie z oprogramowaniem. Po instalacji i uruchomieniu produkcji wystarczy zalogować się na swoje konto Microsoft, a następnie z menu głównego przejść do Rynku. Spośród dostępnych tam elementów wybierzcie Światy ze śledzeniem promieni. To, co Wam pozostało, to zdecydować, który świat chcecie wypróbować jako pierwszy.W tej chwili Microsoft, Mojang i NVIDIA oferują 14 światów z ray tracingiem, w tym jeden, który nie był dostępny w trakcie beta testów – Collosseum RTX. Jak nazwa wskazuje, najnowszy świat zabierze Was do rzymskiego koloseum.Wkrótce w Minecraft for Windows 10 pojawi się kolejny świat obsługujący technologię śledzenia promieni. Świat ten, Dungeon Dash RTX, pozwoli Wam pokonać serię coraz trudniejszych wyzwań niczym instancje z World of Warcraft. Będzie mogli odwiedzić w nim fortecę orków, wioskę w drzewach, wyspy zawieszone na niebie czy też tajemniczą kopalnię. We wszystkich tych miejscach czekają na Was potężne łupy.Źródło: NVIDIA , fot. tyt. NVIDIA