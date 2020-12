Cyberpunk 2077 na wszystkie platformy dostępny w Neonet

Można zamawiać.

Cyberpunk 2077 - gdzie kupić na premierę?

Gadżety dla fanów gry

O grze

Produkcja chwalona jest za doskonała oprawę audiowizualną, świetny klimat, rozbudowane dialogi czy fantastyczną ścieżkę dźwiękową. To gwarancja dobrej zabawy na długie godziny niezależnie od tego czy grasz na PC czy konsoli.Gra dostępna będzie w sprzedaży od 10 grudnia w sieci sklepów Neonet i na neonet.pl - warto przypomnieć, że CD PROJEKT RED przygotował wersję na. Za sprawą wstecznej kompatybilności można zagrać również na Xbox Series X i PS5. Mało tego, na konsole nowej generacji w przyszłości pojawi się darmowa aktualizacja dostosowująca grę do next-genowego sprzętu.Nie zdążyłeś jeszcze zamówić Cyberpunk 2077? Nic straconego, odwiedź sklep neonet.pl i wybierz grę swoją platformę. Sprawdź:To nie koniec atrakcji. Zagorzali fani Cyberpunk 2077 mogą kupić szereg atrakcyjnych gadżetów kolekcjonerskich , które będą doskonałym uzupełnieniem biurka gracza.W ofercie znajdziecieskładające się z aż tysiąca elementów, na uwagę zasługują też starannie wykonane figurki:W sprzedaży dostępny jest też Oficjalny Kompletny Poradnik - Edycja Kolekcjonerska i jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077.Cyberpunk 2077 to przygodowa gra fabularna z otwartym światem, której akcja rozgrywa się w Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Nazywasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju implant - klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny styl gry i ruszaj na podbój potężnego miasta przyszłości, którego historię kształtują twoje decyzje.Zostań cyberpunkiem, miejskim najemnikiem wyposażonym w cybernetyczne ulepszenia i zbuduj swoją legendę na ulicach Night City.Źródło: Neonet (artykuł partnerski)