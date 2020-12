eFootball PES 2021 Lite bezpłatnie. Pobierz grę za darmo na PC, PlayStation i Xboxa

Jeśli lubicie wirtualne kopanie piłki, to na pewno jesteście fanami serii FIFA lub PES, a może nawet obu. Konami właśnie wypuściło po kilku miesiącach edycję Lite najnowszej odsłony eFootball PES 2021. Nie musimy w niej wydawać ani złotówki (zawartość odblokujemy nie tylko mikropłatnościami, ale też po prostu przez rozgrywkę i zdobywanie monet), a poprowadzimy w niej karierę wybranego przez nas zespołu piłkarskiego czy tworzonej od podstaw drużyny. Mamy do dyspozycji m.in. moduł myClub, Kick Off, Matchday czy turnieje sieciowe.