Kto jest bardziej inteligentny? Pecetowcy czy konsolowcy? Sprawdzono to

A co z miłośnikami gier mobilnych?

Royal Panda, firma zarządzająca w Kanadzie internetowym kasynem, przeprowadziła wśród graczy interesujące badanie. Badanie miało na celu sprawdzenie poziomu inteligencji 1001 użytkowników różnych platform – PlayStation 4, Xboxa One, komputerów osobistych, urządzeń mobilnych oraz Nintendo Switch. Zatem, którzy okazali się najinteligentniejsi?Pracując z akademickimi ekspertami, Royal Panda opracowała specjalny quiz, który miał na celu dokonanie pomiaru inteligencji werbalnej, logicznego rozumowania, zdolności matematycznych oraz myślenia wizualnego wśród ankietowanych. Przed wzięciem udziału w quizie gracze zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, który pozwolił określić ich preferencje dotyczące gier oraz urządzeń, na których można grać.Jeśli chodzi o konsole, wśród nich największą inteligencją dysponowali użytkownicy PlayStation 4 – ich średnie IQ wynosiło 110,7. Średnie IQ posiadaczy Xboxa One oraz Nintendo Switch wynosiło natomiast odpowiednio 103,8 oraz 101,3. Ich IQ przewyższyło jednak IQ graczy pecetowych – na poziomie 112,3. Na ostatnim miejscu uplasowały się osoby grające na urządzeniach mobilnych – ze średnim IQ o wartości 99,4.

Porównanie rezultatów badania w przypadku graczy konsolowych, pecetowych i mobilnych. | Źródło: Royal Panda



IQ osób grających na urządzeniach z systemami Windows, Mac, Android i iOS. | Źródło: Royal Panda

Inteligencja a rodzaj gry

Rainbow Six Siege — 120,3 IQ

Among Us — 118,9 IQ

Minecraft — 116,3 IQ

Call of Duty Modern Warfare — 111,2 IQ

FIFA — 106,5 IQ

Fall Guys — 105,8 IQ

Animal Crossing — 104,8 IQ

Fortnite — 103,6 IQ

The Sims — 103,6 IQ

Mario Kart — 99,9 IQ

Grand Theft Auto Online — 99,6 IQ

Assassin's Creed — 99,6 IQ

Rocket League — 99,3 IQ

Candy Crush Saga — 96,4 IQ

Angry Birds — 95,8 IQ

W badaniu rozróżniono nawet osoby grające na komputerach z systemami Windows i Mac, a także, w przypadku urządzeń mobilnych, na smartfonach z oprogramowaniem Android i iOS. IQ użytkowników Maców wyniosło 108,2, użytkowników Windowsa (106,3), użytkowników telefonów z Androidem 110,3, zaś użytkowników iPhone’ów 102,1.Royal Panda sprawdziła też, jakie gry spośród ankietowanych posiadają najinteligentniejszych graczy. Na pierwszym miejscu znalazło się Rainbow Six Siege, którego gracze dysponowali IQ na poziomie 120,3. Kolejne miejsca zajęły Among Us, Minecraft oraz Call of Duty Modern Warfare. Pełną listę gier wymienionych w raporcie Royal Panda umieściliśmy poniżej.Badanie pokazało, że najniższe IQ posiadają gracze takich tytułów jak Candy Crush Saga czy Angry Birds. Nieco wyżej od nich uplasowały się Rocket League, Assassin’s Creed oraz Grand Theft Auto Online.Co istotne, w badaniu udział wzięli nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Wśród ankietowanych kobiety zdobyły średnio 108,4 punków w teście IQ, a mężczyźni średnio 102,3 punkty.Czy takie badanie należy brać na poważnie? Pewnie nie. Po pierwsze dlatego, że przebadano w jego ramach bardzo małą liczbę osób. W końcu, cały świat, zgodnie z licznymi raportami, liczy niemal 2,5 miliarda graczy. Po drugie, badanie nie ukazało się w żadnym renomowanym naukowym czasopiśmie i nie zostało zrecenzowane, a na dodatek nie obliczono w jego ramach, czy otrzymane rezultaty są istotne statystycznie. Zatem jest ono jedynie ciekawostką, ale kto wie, może kiedyś ktoś przeprowadzi podobne badanie z prawdziwego zdarzenia.Źródło: Royal Panda , fot. tyt. Pexels/cottonbro