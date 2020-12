Seven: Enhanced Edition za darmo na Humble Bundle. Polski niezależny RPG

Po tym zrzucie ekranu idealnie widać wielopoziomowość lokacji / foto. Humbe Bundle

Zamiast typowego wojaka, kierujemy poczynaniami Teriela, który jest złodziejem. Rozgrywka opiera się bardziej na skradaniu niż walce. Przemykamy po rurach i dachach, lawirujemy niewykryci pomiędzy oponentami. Co prawda nie raz walczymy, ale raczej uciekamy się do ataków z ukrycia niż standardowej potyczki - nasz bohater nie jest potężnym wojownikiem mogącym przyjąć na siebie pokaźną serię ciosów. Możemy też korzystać z ponadnaturalnych mocy. Mimo charakteru postapo, widać odrobinę magii w niektórych przejawach świata, a część potworów bardziej przypomina bestiariusz chociażby z Forgotten Realms niż np. Stalkera.



Otwarty świat ma sporo zadań pobocznych czy elementów do odnalezienia. Lawirowanie po wielopoziomowych lokacjach (w końcu wspominałem o naszym łotrzyku też w kontekście dachów i rur czy innych instalacji ponad ziemią) ułatwia izometryczny widok od góry znany z klasycznych RPG jak np. Baldur’s Gate. Chociaż w przeciwieństwie do tego tytułu, Seven jest w pełni trójwymiarowe i charakteryzuje się nieco komiksową grafiką podobną do przygodówek Telltale Games czy serii Borderlands.





Jak odebrać za darmo Seven: Enhanced Edition na Humble Bundle?



Aby odebrać swoją kopię Seven: Enhanced Edition (gra znana też pod pierwotną pełną nazwą Seven: The Days Long Gone), należy udać się na dedykowaną kartę produktu w Humble Store w tym miejscu lub po prostu wejść na główną stronę projektu i odszukać banner prowadzący do promocji. Logujemy się na swoje konto Humble Bundle i włączamy subskrypcję newslettera. Wymogiem jest też połączenie konta Humble Bundle z GOG (launcher w naszej bazie). Tak, zamiast dosłownego klucza platforma dodaje nam bezpośrednio grę na GOG. W przypadku Steam jest to tylko opcjonalna metoda poza zwykłym pokazaniem numeru seryjnego, a tutaj połączenie profili jest konieczne.



Niestety nie można się ociągać. Promocja trwa tylko do środy 9 grudnia o godzinie 19:00 polskiego czasu, więc trzeba się spieszyć. Jeśli komuś newsletter Humble Bundle niekoniecznie się przyda, to po przypisaniu produkcji do swojego konta można z niego zrezygnować. W przyszłości, kiedy platforma znów będzie rozdawać jakąś pozycję, po prostu skorzysta się z ponownej aktywacji mailingu.



Zobacz również: Biblioteka GOG wkrótce na GeForce Now. Chmura gier dostępna też na Linuxie



Niestety nie można się ociągać. Promocja trwa tylko do środy 9 grudnia o godzinie 19:00 polskiego czasu, więc trzeba się spieszyć. Jeśli komuś newsletter Humble Bundle niekoniecznie się przyda, to po przypisaniu produkcji do swojego konta można z niego zrezygnować. W przyszłości, kiedy platforma znów będzie rozdawać jakąś pozycję, po prostu skorzysta się z ponownej aktywacji mailingu.

Wydana pod koniec 2017 roku i wyprodukowana przez studio Fool’s Theory polska gra RPG rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie. Nie jest to jednak opowieść jak z serii Mad Max czy Metro. Widoki wyglądają znacznie bardziej swojsko bez całkiem jałowych radioaktywnych pustyń. Z jednej strony widzimy przejawy nowoczesnej technologii i budowli, ale z drugiej szeroki powrót broni siecznej i obuchowej czy np. kusz. Część technologia wydaje się być słabiej dostępna niż w wielu innych światach postapo.