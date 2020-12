Test Google Stadia w Polsce. Świetna rozgrywka w chmurze, kontrowersyjny abonament

Niby jest w co grać, ale zasady przyznawania gier w abonamencie nie są tak przyjazne jak w Microsofcie / foto. Instalki.pl

Niestety sposób zarabiania na Stadii przez Google nie wydaje mi się tak przyjazny jak w przypadku konkurencji. Kupujemy pojedynczo gry specjalnie na Stadię, tak jakby byłaby to zupełnie osobna platforma. Nie bazujemy na swoich już wcześniej nabytych licencjach ze Steam czy Epic Games Store jak w przypadku Nvidia GeForce Now, ani nie mamy możliwości dodatkowego zainstalowania gier na PC i konsoli, tak jak oferuje dostępny. A może przynajmniej pozycje są tańsze? Też pudło. Poza ewentualnymi promocjami czy wyprzedażami, które przecież mogą pojawić się na każdej platformie, Google nie konkuruje cennikiem. Na marginesie mogę dodać, że za pierwszy miesiąc abonamentu Pro, który i tak jest darmowy, otrzymujemy bon na 40 złotych. Dodatkowo kilka gier jest obecnie w bardzo mocnej obniżce. Dzięki tej kumulacji kupiłem Borderlands 3: Ultimate Edition za 2,95 złotych zamiast 429 złotych! Takie promocje, to ja rozumiem.Plusem podejścia jest chociaż to, że abonament nie jest do niczego potrzebny, jeśli mamy już kupione gry lub bazujemy na darmówkach (w tej chwili są tylko dwie - Destiny 2, Super Bomberman R i kilka dem). W Microsofcie jest konieczny, a GeForce Now umożliwia bezpłatną zabawę, ale z limitowanymi do godziny sesjami i dość długą kolejką na wolne zasoby serwera (nie ma też wtedy efektów ray tracingu), więc dla wygody wielu użytkowników i tak płaci. Cena plasuje się pomiędzy GeForce Now, a Microsoftem. Nvidia wiąże się z comiesięczną opłatą 25 złotych, a Microsoft wycenia usługę na 54,99 złotych. Google w przeciwieństwie do GeForce Now dodaje gry w cenie i to taniej niż Microsoft. Dodatkowe profity, to 4K (bezpłatnie jest tylko full HD) i HDR. Zachęcająco, prawda?Nie do końca. Za 39 złotych na miesiąc otrzymujemy tylko pewien rzut gier, który przypisuje się do naszego konta. W kolejnym miesiącu dochodzą kolejne tytuły i tak za każdym razem (poza tym wciąż mamy produkcje, które kupimy pojedynczo i te darmowe). Nie jest to dostęp do bardzo obszernej biblioteki już na start jak mamy to w Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, gdzie cenę jeszcze można przełknąć z racji możliwości i liczby tytułów. Poza tym przerwanie subskrypcji, to konieczność zbierania gier od nowa przy wznowieniu abonamentu.