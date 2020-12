Google Stadia - co to jest, jak skorzystać i w jakie gry zagrać?

Nowa usługa już w Polsce.

Usługa Google Stadia niespodziewanie zadebiutowała w Polsce. Zdążyliście o niej zapomnieć od czasu premiery w listopadzie 2019 roku ? Cóż, nic dziwnego, bowiem jej start mówiąc delikatnie nie był usłany różami. Tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą czym jest Google Stadia, jak dokładnie działa i w co można zagrać na tej platformie, zapraszam do lektury niniejszego wpisu.Google Stadia to usługa pozwalająca przesyłać za pośrednictwem sieci gry na posiadane przez Ciebie urządzenia, niekoniecznie dysponujące wysoką mocą obliczeniową. Masz niezbyt wydajny komputer i chciałbyś grać w najnowsze produkcje AAA w wysokiej liczbie detali, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej? A może marzysz o tym, aby w gry znane z PCtów zagrać na swoim smartfonie lub tablecie z systememlub nowszym? Jeśli odpowiedzi są twierdzące, w takim razie Google Stadia jest dla Ciebie - o ile tylko dysponujesz dość szybkim i stabilnym połączeniem internetowym.Dzięki usłudze streamingowej Google odpada konieczność zakupu drogiego komputera!Do korzystania ze Stadia zalecana jest minimalna szybkość połączenia z Internetem wynosząca 10 megabitów na sekundę (Mb/s). Takie parametry umożliwią zabawę w rozdzielczości 720p, w 60 kl./s. i z dźwiękiem stereo. Połączenie 20 Mb/s to gwarant zabawy w 1080p, w 60 kl./s., w HDR i z dźwiękiem 5.1. Dopiero połączenie o prędkości co najmniej 35 Mb/s pozwoli na granie w 4K, w 60 klatkach na sekundę, z HDR i dźwiękiem 5.1.

Niestety, gry kupione na Google Stadia nie są dostępne nigdzie indziej! To największa z różnic pomiędzy Google Stadia i GeForce NOW.

Google Stadia - ile kosztuje? Cena

Natychmiastowy dostęp do bezpłatnych gier, których liczba rośnie każdego miesiąca

Rabaty na zakup gier

Możliwość grania w rozdzielczości nawet 4K z efektem HDR i dźwiękiem przestrzennym 5.1

Google Stadia - jakie gry w Google Stadia Pro?

Celeste

Crayta

Dead by Daylight

Embr

Everspace

Gunsport

GYLT

Hello Neighbor: Hide & Seek

Hitman 1

Hitman 2

Human: Fall Flat

Into the Breach

Jotun: Valhalla Edition

Kine

Lara Croft and the Temple of Osiris

Monster Jam Steel Titans

Orcs Must Die! 3

Panzer Dragoon

PlayerUnknown's Battlegrounds

Republique

Risk of Rain 2

Rock of Ages 3: Make & Break

Secret Neighbor

Sniper Elite 4

Steamworld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Sundered: Eldritch Edition

SUPERHOT Mind Control Delete

The Gardens Between





Biblioteka darmowych gier udostępnianych graczowi w ramach subskrypcji Google Stadia Pro jest skromna. | Źródło: mat. własny Biblioteka darmowych gier udostępnianych graczowi w ramach subskrypcji Google Stadia Pro jest skromna. | Źródło: mat. własny

Google Stadia - jak zacząć?

Google Stadia - czy warto?

Jakie połączenie internetowe wymagane jest do korzystania z Google Stadia? Szybkie i stabilne. | Źródło: GoogleGoogle Stadia działa na zasadzie zbliżonej do GeForce NOW , co oznacza, że aby zagrać w daną grę najpierw musisz ją kupić. Biblioteka gier oferowanych przez Google w ramach abonamentu jest skromna.Aby grać, nie potrzebujesz specjalnego sprzętu ani zaproszenia, wystarczą ekrany i kontrolery, które już masz. Opcjonalnie możesz zakupić Google Chromecast Ultra lub kontroler Stadia, które mogą uprzyjemnić rozgrywkę, na przykład umożliwiając łatwiejsze granie na telewizorze. Google Stadia dostępna jest w dwóch wariantach. Darmowa Google Stadia Free pozwala grać w maksymalnej rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę. W ramach kosztującejsubskrypcji (pierwszy miesiąc jest za darmo) Google Stadia Pro możesz grać nawet w jakości 4K i w 60 klatkach na sekundę. Firma z Mountain View zapowiada, że w przyszłości zagramy w rozdzielczości 8K i 120 klatkach na sekundę.W bezpłatnym pakiecie Google Stadia Free za darmo dostępne są wyłącznie dwa tytuły - Destiny 2 oraz Super Bomberman R Online. Płatny wariant Google Stadia Pro daje akces do rosnącej z miesiąca na miesiąc biblioteki darmowych produkcji.Dzięki subskrypcji Stadia Pro obecnie otrzymasz dostęp do następujących bezpłatnych gier:Jak sami widzicie nie jest to lista imponująca i brakuje tutaj przede wszystkim tytułów "pierwszoligowych". Mimo tego, produkcje takie jak Dead by Daylight, czy też PUBG powinny zapewnić sporo dobrej zabawy. Pamiętajcie, że Google Stadia stworzono przede wszystkim z myślą o tym, abyście grali w gry, które uprzednio sobie kupiliście.W sklepie Stadia nie brakuje tytułów AAA. Obecnie znajdziesz tam m.in. Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, a wkrótce także Cyberpunk 2077 i FIFA 21.Udaj się na stronę stadia.google.com i zaloguj się za pomocą swojego konta Google, a następnie potwierdź jego dane.Źródło: mat. własnyZaakceptuj Warunki korzystania z usługi Stadia.Źródło: mat. własnyWybierz swój awatar.Źródło: mat. własnyWybierz nazwę użytkownika Stadia. Ta nazwa będzie miałą charakter publiczny - nie używaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska.Źródło: mat. własnySkonfiguruj ustawienia prywatności. Dopiero, gdy to zrobisz, będziesz mógł przejść dalej.Źródło: mat. własnyZdecyduj o tym, czy chcesz subskrybować newsletter.Źródło: mat. własnySkorzystaj z darmowego miesiąca próbnego i przekonaj się, czy Google Stadia jest usługą dla Ciebie. na tym etapie musisz podać dane karty płatniczej. Subskrypcję anulujesz w dowolnym momencie.Źródło: mat. własnyJeśli korzystasz na co dzień z wydajnego komputera, to... nie warto. Usługę Google Stadia stworzono przede wszystkim z myślą o użytkownikach sprzętu nie dającego na co dzień możliwości czerpania frajdy z ogrywania najnowszych tytułów w najwyższych detalach i rozdzielczościach. To właśnie oni mogą być zainteresowani zakupem gier w tym miejscu, o ile nie odstraszy ich to, że nie zagrają w nie poza Google Stadia.Google Stadia z pewnością nie jest dla mnie, ale swój wpis dotyczący wrażeń z korzystania z Google Stadia pisze dla Was właśnie Jan. Będzie to interesująca lektura dla każdego, kto rozważa zakup subskrypcji w tej usłudze.