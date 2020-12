Google Stadia debiutuje w Polsce. W końcu chmura gier Google nad Wisłą

Google proponuje coś pomiędzy. Każdy użytkownik z kontem Google może zarejestrować się w Stadii () i aktywować usługę za darmo. Kupujemy gry w sklepie Stadii (kilka jest bezpłatnie) i mamy je już na stałe (wyłącznie w ramach chmury Google, to nie bazowanie na licencji z zewnętrznych platform jak w GeForce Now) bez dodatkowych opłat abonamentowych. Jeśli jednak chcemy cieszyć się HDR i 4K oraz dodatkowymi grami, których nie musimy kupować, to aktywujemy abonament Stadia Pro za 39 złotych miesięcznie. Pierwszy miesiąc jest gratis. Jest tylko jeden warunek. Dodawane do abonamentu gry, to nie biblioteka rodem z Microsoftu. Google co miesiąc umożliwia odebranie kolejnych tytułów, które będą z nami dokąd opłacamy abonament. Jeśli przerwiemy subskrypcję, zbieranie trzeba zacząć od nowa.