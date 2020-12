Cyberpunk 2077: recenzje już w sieci. Oceny nowej gry CD Projekt RED

Pierwsze recenzje Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 - recenzje

Oceny Cyberpunk 2077 w najpopularniejszych serwisach:

GamesRadar+ 5 / 5

VG247 5 / 5

God is a Geek 10 / 10.0

Windows Central 5 / 5

M3 5 / 5

Gameblog 10 / 10

The Digital Fix 10 / 10.0

GameSpew 10 / 10.0

SECTOR.sk 10 / 10.0

PowerUp! 10 / 10.0

TheGamer 5 / 5

Hobby Consolas 98 / 100

Areajugones 9.5 / 10.0

The Games Machine 9.5 / 10.0

Stevivor 9.5 / 10.0

Spaziogames 9.5 / 10.0

Gamersky 9.1 / 10.0

Geek Culture 9.1 / 10.0

IGN 9 / 10.0

Game Informer 9 / 10.0

TrueAchievements

GameMAG 9 / 10

PCGamesN 9 / 10

Everyeye.it 9 / 10.0

Press Start 9 / 10.0

RPG Site 9 / 10

GameWatcher 9 / 10.0

GAMES.CH 88 / 100

TrustedReviews 4 / 5

Saudi Gamer 8 / 10

Screen Rant 4 / 5

PC Gamer 78 / 100

GameSpot 7 / 10

GamesBeat 3 / 5

Recenzje Cyberpunk 2077 pojawiły się w sieci. Punktualnie o godzinie 17:00 czasu polskiego zniesione zostało embargo, na które zgodę wyrazić musieli wszyscy dziennikarze pragnący uzyskać przedpremierowy dostęp do egzemplarza recenzenckiego od CD Projekt RED. Jesteście ciekawi, czy zdaniem dziennikarzy Cyberpunk 2077 powtórzył sukces Wiedźmina 3? Czytajcie dalej.Dziennikarze byli niemalże jednomyślni. Załoga CD Projekt RED po raz kolejny stanęła na wysokości działania, a Cyberpunk 2077 ma duże szanse na to, by być uznawanym za jedną z najlepszych polskich gier w historii.Redaktorzy popularnych serwisów chwalili Cyberpunk 2077 za doskonałą, absorbującą fabułę. CD Project RED po raz kolejny zadbał o to, aby zadania napisane były po mistrzowsko, a świat gry był szalenie realistyczny. Cyberpunk 2077 jest oceniany jako arcydzieło gatunku sci-fi RPG, zachęcające do interakcji z mechanikami gry na każdym kroku. Wskazuje się, że ogromnym atutem Cyberpunka 2077 jest szeroko pojęta atmosfera.Najczęściej wskazywano na mankamenty w postaci ogromnej ilości irytujących, drobnych błędów, które na szczęście mogą i zapewne zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach.Jak na powyższe recenzje zareagują akcjonariusze spółki CD Projekt i jak wpłynie to na kurs akcji na giełdzie? Przekonamy się jutro, już z samego rana.Nasza recenzja Cyberpunk 2077 na Instalki.pl ukaże się w późniejszym terminie.Źródło: mat. własny