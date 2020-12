Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące za 4 zł

Ponownie w promocji.



Subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate to produkt Microsoftu, który zdecydowanie powinien przetestować każdy gracz posiadający konsolę Xbox lub komputer PC. Właśnie ruszyła specjalna oferta - Xbox Game Pass Ultimate w wersji trzymiesięcznej można kupić za jedyne 4 zł. To naprawdę świetna okazja biorąc pod uwagę dostęp do przeszło 100 wysokiej jakości gier.Jak odebrać Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł? To proste, wystarczy udać się do sklepu Microsoftu i aktywować subskrypcję. Warto jednak pamiętać, że oferta przeznaczona jest tylko dla nowych użytkowników. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby założyć dodatkowe konto i podpiąć je pod konsolę.