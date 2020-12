Wyprzedaż gier w Biedronce już 7 grudnia. Lista gier

Tanie gry na PC i konsole.

Wyprzedaż gier w Biedronce - lista gier

LEGO Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy (PC) - 49,99 zł

Wiedźmin III Dziki Gon Edycja Gry Roku (PC) - 69,90 zł

Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4) – 59,90 zł

Call Of Duty Black Ops IIII (PS4) – 69,90 zł

Dissidia Final Fantasy NT (PS4) – 49,99 zł

DOOM Eternal (PS4) – 89,90 zł

Fallout 76 Wastelanders (PS4) – 69,90 zł

Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4) – 89,90 zł

Just Cause 4 (PS4) – 89,90 zł

Psi Patrol: Rusz do akcji! (PS4) – 89,90 zł

RAGE 2 (PS4) – 89,90 zł

Shadow of Tomb Rider (PS4) – 89,90 zł

Soul Calibur VI (PS4) – 59,90 zł

The Elder Scrolls Online: Summerset (PS4)– 89,90 zł

Titan Quest (PS4) – 49,99 zł

Watch Dogs 2 (PS4) – 69,90 zł

Wiedźmin III Dziki Gon Edycja Gry Roku (PS4) – 89,90 zł





Niektóre z gier przecenionych w sieci sklepów Biedronka od 7 grudnia. | Źródło: mat. własny Niektóre z gier przecenionych w sieci sklepów Biedronka od 7 grudnia. | Źródło: mat. własny

Assassin’s Creed IV Black Flag (XOne) – 59,90 zł

Dishonored Definitive Edition (XOne) – 49,99 zł

Fallout 76 Wastelanders (XOne) – 69,90 zł

Far Cry New Dawn (XOne) – 69,90 zł

Grand Theft Auto V Premium Edition (XOne) – 89,90 zł

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (XOne) – 89,90 zł

Project Cars (XOne) – 49,99 zł

RAGE 2 (XOne) – 89,90 zł

Soul Calibur VI (XOne) – 59,90 zł

Titan Quest (XOne) – 49,99 zł

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint (XOne) – 89,90 zł

Watch Dogs 2 (XOne) – 69,90 zł

Wiedźmin III Dziki Gon Edycja Gry Roku (XOne) – 89,90 zł

Wyprzedaż gier w Biedronce - kiedy?

Tradycji stało się zadość. Już 7 grudnia, czyli w najbliższy poniedziałek, wystartuje wielka wyprzedaż gier w Biedronce. Na zakup ciekawych produkcji w dobrych cenach mogą liczyć zarówno posiadacze komputerów, jak i konsol. Wśród gier oferowanych w Biedronce znaleźć można pozycje na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Atrakcyjnie prezentują się zwłaszcza ceny gier konsolowych.Wyprzedaż gier w Biedronce potrwa od 7 grudnia do 20 grudnia lub do momentu wyczerpania zapasów. Przypuszczam, że najciekawsze tytuły konsolowe wyprzedane zostaną na pniu. Wprawdzie ceny na wyprzedaży nie wydają się być aż tak atrakcyjne jak kiedyś, ale wiele osób znajdzie wśród produktów coś godnego zakupu.Które gry na wyprzedaży warto kupić? Moim zdaniem DOOM Eternal, Wiedźmina 3 oraz Shadow of Tomb Raider to pewniaki zapewniające mnóstwo zabawy i oferowane w przyzwoitych cenach.Źródło: Biedronka